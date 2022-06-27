Новости науки: как разглядеть Альцгеймера на снимке МРТ, и кому нужен обет безбрачия?

Николай Воронин

корреспондент по вопросам науки

17 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

В новой подборке самых интересных научных новостей минувшей недели: болезнь Альцгеймера можно диагностировать при помощи МРТ мозга; каменные топоры из Кентербери оказались старейшими в Британии; неожиданные выгоды обета безбрачия.

Компьютер научили диагностировать Альцгеймер "на глаз"

Автор фото, Getty Images

Диагностировать болезнь Альцгеймера бывает очень непросто - особенно на ранних стадиях, когда пациенту еще можно оказать помощь. По крайней мере так было принято считать до последнего времени.

Однако, как показал эксперимент, проведенный британскими учеными, заболевание это можно довольно точно диагностировать по результатам одного-единственного исследования - МРТ головного мозга.

Правда, с одним важным условием: изучать полученные снимки должен не живой врач-невропатолог, а обученная им машина. То есть искусственный интеллект.

Самообучающиеся программы давно научились диагностировать многие заболевания не хуже, а некоторые - даже лучше практикующих медиков. Просто потому, что ни один врач не в состоянии удержать в голове сотни, а то и тысячи рентгеновских снимков, да еще и в высоком разрешении. А если бы и мог, на сравнение каждого из них с "оригиналом" (снимком конкретного пациента) у любого невролога ушли бы дни, а то и недели.

Компьютерный алгоритм справляется с той же задачей за несколько часов. Вопрос в том, насколько точным может быть сделанный искусственным интеллектом вывод?

Экспериментальный ответ на этот вопрос предлагают ученые из Имперского колледжа Лондона. Они "скормили" умной машине МРТ-снимки мозга почти 800 больных с подтвержденным диагнозом, а затем "попросили" ее проанализировать совершенно другой набор изображений.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Искусственный интеллект безошибочно опознал синдром Альцгеймера в 98% случаев. Причем у 79% пациентов алгоритм точно определил, на какой стадии находится заболевание, включая и самую раннюю. Как заявляют сами организаторов эксперимента, "на сегодняшний день предсказать развитие болезни Альцгеймера с такой ошеломляющей точностью не способен ни один из простых и широко доступных методов диагностики".

"Хотя лекарств от болезни Альцгеймера нет, ее быстрое выявление на раннем этапе развития позволяет пациентам [...] получить всю доступную помощь и поддержку и начать лечение, чтобы справляться с симптомами и строить планы на будущее", - объясняется на сайте университета.

Болезнь Альцгеймера - один самых распространенных видов деменции, хронического и обычно прогрессирующего синдрома, при котором происходит ухудшение памяти, речи, способности понимать и мыслить самостоятельно, а также ориентироваться в пространстве и считать в уме.

По оценкам ВОЗ, в общей сложности от заболевания страдает около 50 млн человек по всему миру, и ежегодно к ним добавляется еще 6-7 миллионов.

Статистика по России отсутствует. По словам главного внештатного гериатра минздрава Ольги Ткачевой, общего реестра больных в стране не ведут.

Открытие, опоздавшее на 100 лет

Автор фото, Alastair Key/University of Cambridge

Когда в 1920-е годы на юге Великобритании археологи обнаружили тайник с доисторическими инструментами древних обитателей острова, находку поначалу не сочли экстраординарной. В конце концов ручные каменные топоры вроде найденных в Фордвиче (Кентербери) можно отыскать в любом европейском государстве.

Почти 100 лет находка пролежала в Британском музее. Лишь теперь выяснилось, что возраст найденных артефактов - никак не менее 560 тысяч лет. А это делает их не только древнейшими из когда-либо найденных в стране, но и одними из самых ранних во всей Европе.

Открытие сделала команда археологов Кембриджского университета, применив новейшую технику датировки (метод инфракрасной флюоресценции). Это позволило утверждать, что обнаруженным инструментам от 560 до 620 тысяч лет - как раз примерно тогда предки современного человека впервые пришли на территорию современной Британии.

Ученые уточняют, что скорее всего каменные топоры использовались для разделки животных и обработки шкур, из которых позже шили примитивную одежду.

По словам профессора Стингера из британского Музея естествознания, сложно сказать, какой именно вид людей занимался этим на юге Британии, но скорее всего речь идет о гейдельбергском человеке, от которого около полумиллиона лет назад произошли первые неандертальцы.

Получив результат, ученые решили, что вокруг кентерберийского тайника стоит порыться более основательно - и не прогадали. В ходе раскопок было обнаружено немало новых свидетельств деятельности древнего человека.

Обет безбрачия выгоден ... братьям монахов

Автор фото, Getty Images

Многие религиозные организации требуют от своих служителей соблюдать целомудрие, то есть никогда не вступать в половые связи, полностью посвятив себя служению высшей силе.

Обязательство это может показаться странным, особенно учитывая, что инстинкт размножения и обзаведения потомством - основной драйвер эволюции, позволяющий видам развиваться в ходе естественного отбора. А значит, его подавление противоестественно, и для возникновения самой идеи целибата (так обет безбрачия называют католики) нужна какая-то очень веская причина.

Одни ученые считают, что от заведения потомства люди в какой-то момент стали отказываться, следуя устоявшимся социальным нормам, поскольку сотрудничество и взаимопомощь - еще один краеугольный камень человеческой эволюции.

Другие полагают, что обязательный обет безбрачия религиозные лидеры ввели ради удовлетворения собственных корыстных интересов - чтобы имущество человека, решившего посвятить себя служению богу, доставалось в итоге религиозной общине.

Антропологи лондонского Университетского колледжа провели собственное исследование, изучая особенности жизни обитателей тибетских буддийских монастырей.

В статье, опубликованной по итогам этой работы в журнале британского Королевского сообщества (аналог академии наук), утверждается, что в некоторых тибетских семьях до недавнего времени было принято в обязательном порядке отправлять одного из сыновей в местный монастырь, чтобы всю оставшуюся жизнь тот хранил целомудрие. В результате монахом становился в среднем каждый седьмой мальчик.

Обычно родители объясняют решение отдать ребенка в монастырь религиозными мотивами. Однако британские ученые обнаружили как минимум еще одну важную причину.

Деревни высокогорного Тибета живут тем, что разводят яков и коз и обрабатывают крошечные участки земли. Состояние там обычно передается по мужской линии и, отсылая мальчика в монастырь, семьи фактически снижали возможность конфликта между братьями в ходе конкуренции за наследство.

Именно поэтому первенцев среди монахов единицы - обычно они остаются в миру и наследуют родительский дом, а вот уже второго или третьего сына семья отдает в монастырь.

Исследование антропологов подтвердило, что мужчины, у которых есть брат-монах, в среднем богаче (у них больше скота) и плодовитее других (больше детей).