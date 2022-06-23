Илон Маск: новые заводы Tesla жгут деньги, как "гигантские печи"

час назад

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Автор фото, Reuters

По словам главы Tesla Илона Маска, новые заводы компании в Германии и США "теряют миллиарды долларов" из-за нехватки аккумуляторов и перебоев с поставками комплектующих из Китая.

Маск сказал, что заводы в Берлине и техасском городе Остин жгут деньги, как "гигантские печи".

Карантин из-за пандемии в Китае в этом году усложнил работу производителей по всей стране, в том числе в Шанхае, где Tesla построила огромный завод,

В последнее время Маск предупреждал о грядущих сокращениях рабочих мест в компании.

"Заводы сейчас теряют миллиарды долларов. Расходов очень много, а результата почти нет", - сказал он в интервью клубу владельцев автомобилей Tesla в Силиконовой долине.

По словам Маска, так называемые "гигафабрики" изо всех сил пытались увеличить производство с момента их открытия в начале этого года.

На заводе Tesla в Остине в настоящее время производится "крошечное" количество автомобилей, отчасти потому, что некоторые компоненты для аккумуляторов застряли в китайском порту и их физически некому доставить на заводы.

"Все это будет исправлено очень быстро, но требует большого внимания", - добавил Маск.

Интервью было записано в конце мая, но эта часть разговора была опубликована только в среду.

Ранее власти Китая ввели жесткий локдаун в целом ряде городов в ответ на всплеск заболеваемости Covid-19.

Жесткие ограничения на перемещения людей и материалов были введены и в Шанхае - крупном финансовом, производственном и транспортном центре.

По словам Маска, локдаун в Шанхае обошелся Tesla очень дорого. Как сообщается, компания остановила большую часть производства на своей "гигафабрике" в городе на несколько недель.

По сообщению информационного агентства Рейтер со ссылкой на внутреннюю переписку, в июле завод снова почти полностью прекратит работу на две недели для проведения работ по модернизации для увеличения производительности - Tesla собирается увеличить производство до 22 тысяч автомобилей в неделю.

На запрос Би-би-си о комментариях в компании не ответили.

На прошлой неделе Tesla подняла в США цены на весь свой модельный ряд почти на 5%, чтобы скомпенсировать затраты на сырье, включая алюминий и литий.

На этой неделе Маск заявил, что Tesla планирует сократить свой персонал по всему миру на 3,5%. Ранее он говорил, что у него "очень плохое предчувствие" в отношении нынешнего состояния экономики.

Между тем, немецкий автопроизводитель BMW заявил в четверг, что официально начал производство на своем новом предприятии стоимостью 2,2 миллиарда в городе Шэньян на северо-востоке Китая.

BMW заявила, что завод - уже третье предприятие компании в Китае, - увеличит годовой объем производства в стране с 700 тысяч до 830 тысяч автомобилей.

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