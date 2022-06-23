Надвигающийся дефолт, Россия без фунтов, зато с параллельным импортом. Главные экономические новости за день

45 минут назад

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Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Россия начала платить по евробондам в рублях

Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий рубли для выплат по евробондам - теперь по своим долгам Россия будет платить по новой схеме, которую накануне утвердил президент Владимир Путин.

Россия таким образом официально перешла на расчеты в рублях по евробондам. До этого рейтинговые агентства предупреждали, что зафиксируют дефолт России при таком сценарии.

Министр финансов Антон Силуанов в четверг заявил, что перевод расчетов в рубли не означает дефолт России по госдолгу. Наоборот, минфин объявил о том, что полностью погасил платежи по текущим обязательствам на сумму в 12,5 млрд рублей (около 235 млн долларов).

У России возникли проблемы с выплатами по еврооблигациям. Сначала они были связаны с заморозкой резервов страны, но, несмотря на это, власти продолжили платить в валюте. Затем США приостановили лицензию, которая разрешала принимать платежи от России по госдолгу, - это сделало невозможным оплату в долларах.

После этого российские власти заявили, что будут проводить расчеты в рублях. По новым правилам, минфин будет переводить рубли по облигациям в Национальный расчетный депозитарий, который недавно оказался под санкциями ЕС, а тот уже будет рассчитываться с держателями бумаг.

Деньги для инвесторов из западных стран будут переведены на специальные валютные счета, откуда они, по мнению российских властей, смогут их забрать. Пока же не заберут, средства на счетах будут индексироваться, согласно изменению курса.

Однако различные эксперты отмечают, что способов забрать эти деньги немного с учетом действующих ограничений на вывод валюты.

Согласны ли на эту схему иностранные инвесторы, неясно. В целом Россия не смогла расплатиться по части своих обязательств еще 27 мая - с того момента у нее был месяц, чтобы найти способ заплатить.

Если рейтинговые агентства и инвесторы не зачтут оплату в рублях в качестве такого способа, то уже 27 июня, в понедельник, России будет объявлен дефолт.

Изменит ли это что-то радикально? Вряд ли. Дефолт мог бы спровоцировать отток инвесторов и падение рубля. Но в целом экономика с этим уже столкнулась из-за войны.

Россия без фунтов

Великобритания ввела новые санкции против России, среди прочего запретив ввоз в страну фунтов и европейских валют в банкнотах. До этого ввоз в Россию долларов и евро запретили США и страны ЕС соответственно.

Финансовые ограничения уже привели к проблемам у российских банков, которые вводят различные ограничения на хранение и использование валюты. Например, сразу несколько банков ввели комиссию за обслуживание вкладов в валюте, а на этой неделе ограничили переводы в евро и долларах между российскими банками.

Британские власти в четверг запретили ввозить в Россию авиатопливо, товары и технологии, связанные с работой в море, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием. Запрет также введен на сервисные, брокерские и финансовые услуги, связанные с этими товарами.

Навстречу буму параллельного импорта

Едва Госдума легализовала параллельный импорт, сразу несколько маркетплейсов объявили, что будут ввозить товары таким образом. Сегодня к Ozon (сообщал официально) и "Яндекс.Маркету" (писал "Коммерсант") присоединился и первый ритейлер - "Связной", заявил его представитель.

По новой схеме в "Связной" повезут смартфоны Apple и Samsung, а также игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. Прежних запасов у "Связного" хватит на два-три месяца, потом будут продавать ввезенные по-серому - то есть без визы самих компаний.

В "Связном" уверяют, что на все товары действует гарантия, а проблем с активацией не будет, потому что все устройства предназначены для ЕАЭС (Армения, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан).

Единственный нюанс - цена: источник "Коммерсанта" на рынке обещает цены на 10-20% выше довоенных.

Nike уходит совсем

Сегодня к бесконечному перечню покинувших Россию компаний добавилась Nike. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на письмо корпорации.

Вообще Nike еще в марте приостановила работу монобрендовых магазинов, но некоторые продолжали распродавать остатки товара. При этом, по данным СМИ, Nike продолжала поставлять товар в "чужие" торговые точки.

Теперь прекратятся все поставки, а закрытые на время магазины точно не откроются - по крайней мере, в обозримом будущем.

Сегодня Русская служба Би-би-си опубликовала собственное исследование о том, насколько велики будут потери уходящих из России компаний и российского бюджета, который лишится их налогов.

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