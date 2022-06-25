Стрельба в гей-клубе в Осло: двое убитых, несколько человек ранены

33 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Два человека погибли и около десяти получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии.

Подозреваемый задержан неподалеку от клуба, передает Рейтер со ссылкой на городскую полицию. Пока неизвестно, что послужило мотивом нападения. В субботу в Осло должен состояться ежегодный гей-парад.

Общественный вещатель NRK и другие местные СМИ сообщили, что стрельба произошла в "Лондонском пабе" - популярном гей-баре и ночном клубе в центре города."Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и начал стрелять", - рассказал журналист NRK Олав Рённеберг новостному веб-сайту телеканала.

Автор фото, EPA