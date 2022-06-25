Стрельба в гей-клубе в Осло: двое убитых, несколько человек ранены
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Два человека погибли и около десяти получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии.
Подозреваемый задержан неподалеку от клуба, передает Рейтер со ссылкой на городскую полицию. Пока неизвестно, что послужило мотивом нападения. В субботу в Осло должен состояться ежегодный гей-парад.
Общественный вещатель NRK и другие местные СМИ сообщили, что стрельба произошла в "Лондонском пабе" - популярном гей-баре и ночном клубе в центре города."Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и начал стрелять", - рассказал журналист NRK Олав Рённеберг новостному веб-сайту телеканала.
"Подтверждена смерть двух человек", - говорится в сообщении полиции Осло. Общее число пострадавших уточняется. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое, сообщили журналистам полицейские на месте происшествия. Над центром Осло кружат вертолеты, сирены машин скорой помощи и полиции слышны по всему городу.Университетская больница Осло сообщила о переводе в режим повышенной готовности.