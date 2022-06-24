Военный Ил-76 потерпел крушение под Рязанью

час назад

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Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

В ночь на пятницу на окраине Рязани разбился самолет Ил-76 министерства обороны России. На его борту находились девять человек - четверо из них погибли, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии. Военные назвали причиной крушения неисправность двигателя. СМИ сообщают, что самолет загорелся в воздухе.

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в поле в непосредственной близости от частных жилых домов - в районе Михайловского шоссе в лугах поймы реки Плетенка, сообщил ночью с места крушения корреспондент ТАСС. Минобороны ближе к утру подтвердило сообщения о падении военного самолета, назвав это жесткой посадкой.

"В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", - описали произошедшее в министерстве. Какая именно неисправность привела к крушению, военные не уточнили.

Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. После пожара в двигателе система пожаротушения не сработала, добавил собеседник агентства.

СМИ публикуют видео, на котором, предположительно, видно, что пожар начался, когда Ил-76 находился в воздухе.

Самолет частично разрушился, пострадавшие госпитализированы, говорится в коротком сообщении минобороны. О погибших не было сказано ни слова, как и о маршруте, по которому следовал самолет.

ТАСС со ссылкой на свой источник пишет, что самолет летел из Белгорода (Белгородская область граничит с Украиной) в Оренбург, в Дягилево - военный аэродром под Рязанью - останавливался на дозаправку.

Региональные власти сообщили, что, по предварительной информации, в результате падения самолета погибли четыре человека, еще пятеро с травмами различной степени тяжести находятся в больницах.

Состояние пяти пострадавших в результате крушения военно-транспортного самолета стабильно тяжелое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. "Пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле", - написал он в своем телеграм-канале.

17 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25, пилот выжил. Минобороны тогда также заявляло, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, пилот самолета выжил.

21 июня в другой граничащей с Украиной Ростовской области разбился еще один Су-25, пилот погиб. Официально и в том случае было объявлено, что крушение произошло во время планового учебно-тренировочного полета.

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