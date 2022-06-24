Донбасс: украинские войска оставляют Северодонецк и могут уйти из Лисичанска

час назад

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Автор фото, EPA

Украинские войска оставляют Северодонецк, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Международные эксперты считают, что ВСУ в Северодонецке выполнили свои задачи и их отступление нельзя назвать поражением.

По словам Гайдая, в Северодонецке, который россияне обстреливают ежедневно уже четыре месяца, разрушено или повреждено 90% зданий. В Северодонецке остается около 7-8 тыс. жителей, в Лисичанске - 10 тысяч. До полномасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживало по 100 тыс. человек.

"Российские войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты "Точка-У"", - рассказал "Радио Свобода" (признано в России "иностранным агентом") еще один украинский чиновник, председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.

"Авиация работает, "Точки-У", работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также окружающие села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия", - говорит Роман Власенко.

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Украинский солдат на позиции в Северодонецке

Глава муниципалитета Горскоe Алексей Бабченко, заявил, что на утро пятницы весь район к югу от Лисичанска "полностью оккупирован" Россией.

"К сожалению, на сегодняшний день Горский район оккупирован. Есть какие-то незначительные, локальные на окраинах идут бои, но враг вошел", - заявил Алексей Бабченко.

А Гайдай сообщил, что россияне взяли Николаевку - поселок к юго-западу от Лисичанска, у дороги Бахмут-Лисичанск.

Сергей Гайдай говорит, что украинских военных выводят из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, так как солдаты не могут получить помощь и растет число погибших.

По его словам, выход из Северодонецка займет некоторое время. На передовой в Северодонецке сейчас находятся и бойцы ВСУ, и Нацгвардия.

Позже в интервью украинским телеканалам Гайдай сказал, что отступление из Лисичанска также не исключено. "Чтобы избежать окружения, наше командование может приказать войскам отойти на новые позиции. Весь Лисичанск в досягаемости их огня. В городе очень опасно", - цитирует главу ОВА агентство Рейтер.

New York Times со ссылкой на одного из украинских военных в Лисичанске сообщает, что приказ об отступлении из города может поступить в любой момент.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Так выглядит Северодонецк сейчас

"Украинская правда" цитирует представителя министерства обороны страны Александра Мотузяныка: "Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет генштаб и минобороны Украины... Не нужно вредить ведению оборонной операции. Верьте в Вооруженные силы Украины".

Неофициально военные обращают внимание на комментарий главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 23 июня. Главнокомандующий заявлял, что украинские военные вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи.

"Цена свободы высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая", - подчеркнул Залужный.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По мнению экспертов из вашингтонского Института изучения войны, ВСУ выполнили в Донбассе основную задачу - измотали врага

Анонимный источник в Пентагоне в пятницу сказал, что отход из Северодонецка улучшит положение украинских войск, передает корреспондент "Голоса Америки" (объявленного в России "иностранным агентом").

По мнению экспертов из вашингтонского Института изучения войны, захват Северодонецка российскими войсками не станет важным поворотным моментом в войне, однако оборона города имела большое значение: ВСУ выполнили основную задачу в боях - исчерпали ресурсы врага.