В Узбекистане жених ударил невесту на свадьбе. Так в стране осознали проблему домашнего насилия

Наргиза Рыскулова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Uznews.uz

Видео со свадьбы в Узбекистане, где жених ударил невесту, а затем и видео узбекской спортсменки в свадебном платье, которая показывает, как защищаться от ударов, стали вирусными по всему миру - от США и Германии до Южной Кореи. Но главное, проблему домашнего насилия, о котором в Узбекистане вообще не принято говорить, теперь обсуждают на государственном уровне.

Молодожены помирились и живут вместе

Видео со свадьбы буквально обсуждала вся страна. Короткая любительская запись была сделана 6 июня в Сурхандарье (самая южная область Узбекистана). Жених и невеста соревнуются в каком-то конкурсе, а затем проигравший жених с силой бьет девушку кулаком по голове. Видео - и по всей видимости, свадебная церемония тоже - на этом прервались.

Про эту запись заговорили СМИ, люди в социальных сетях и просто в разговорах. Они пытались понять, почему и за что жених ударил невесту, понес ли он наказание за это. Вопросы возникли и к свидетелям инцидента, которые никак не вмешались и промолчали.

По рассказам очевидцев, невесту после инцидента увезли в родительский дом, но после того как жених принес свои извинения ей и ее семье, молодожены помирилась и живут вместе.

Сотрудники полиции выяснили личность жениха и завели на него административное дело по статье о мелком хулиганстве. Однако жених избежал полагающегося ему штрафа, так как девушка сообщила, что никаких претензий к нему не имеет.

Инцидент стал известен всему миру, о нем написали немецкое издание Bild и британская Daily Mail, а корейский телеканал JTBC показал ролик в своем эфире.

Неужели в вашей стране это нормально?!

Второе видео, снятое по мотивам первого, сделала 28-летняя гимнастка Асаль Сапарова. Она надела платье невесты и показала, как защищаться от ударов в лицо и что делать, если мужчина схватил женщину сзади за волосы или фату. А в финале видео шутливо замахнулась на напарника сковородой.

Посыл у этого видео один, говорит Асаль Сапарова: "Терпеть побои не нужно, всегда можно и нужно давать отпор".

Автор фото, Acel Saparova personal archive Подпись к фото, Гимнастка Асель Сапарова показала, как надо противостоять мужчине, если он нападает

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Сапарова - мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпионка Средней и Южной Азии, призер Азиатских игр, Кубка мира и многократная чемпионка Узбекистана. С 2014 года выступает со своим акробатическим шоу и записывает видео в образе узбекской келинки-супергероя (невестки на узбекском).

Видео с самообороняющейся невестой стало вирусным в Корее, Китае и США. На данный момент его просмотрели более 2 млн человек, а римейки отсняли сотни блогеров по всему миру.

"Идея снять именно это видео было ответом моим подписчикам из Америки, которые писали мне в директ, с недоумением высылая видео со свадьбы: неужели это в вашей стране, это разве нормально, у вас такие традиции?" - рассказывает Асаль Сапарова.

"Несмотря на весь прогресс, в Узбекистане девочек даже не пускают в спортивные секции, такое ощущение, что их с детства готовят только быть домохозяйками", - говорит она.

Она создает свои видео, чтобы вдохновить больше девочек заниматься тем, чем им хочется - будь то спорт или другая активность. Спортивная гимнастика помогла самой Асаль побороть проблемы со здоровьем и дала возможность увидеть мир.

В начале карьеры в социальных сетях она столкнулась со шквалом критики. Ей писали, что ее видео не подходят узбекскому менталитету и "позорят народ". Она говорит, что ее призывали прекратить "раздвигать ноги" (имелся в виду шпагат) и выйти замуж (она уже замужем) или "родить и успокоиться".

Сейчас у нее 1,1 млн подписчиков в "Инстаграме" и 3,4 млн в "Тиктоке" (заблокированным на территории Узбекистана) - и на родине ею сейчас уже больше гордятся. При этом, Асаль лично не сталкивалась с насилием, в силу спортивного образа жизни, как она говорит, но она отмечает, что она скорее исключение из правила.

87% насилия - в семьях

По данным ЮНИСЕФ, в Узбекистане 87% случаев насилия против женщин в 2021 году были совершены в семье и часто случаи насилия не фиксируются. Но говорить о семейном насилии в стране начали всего пять лет назад - с приходом нового президента Шавката Мирзиеева.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел наказание за насилие над женщинами, но это всего лишь небольшой штраф

В 2019 году Мирзиеев инициировал принятие закона о защите женщин от притеснения и насилия, он позволяет женщинам обратиться за помощью и получить охранный ордер. Правда, наказание за домашнее насилие не серьезно - небольшой штраф, меньше, чем если поцарапать чужую машину. Правозащитники считают закон слишком мягким, чтобы остановить домашнее насилие. При этом статистика об охранных ордерах говорит о том, что большинство из них выданы женщинам от супругов, на втором месте по численности - от свекровей и на третьем - от других лиц. По закону заявить об избиении может только жертва насилия, не свидетель и не родственник жертвы, поэтому большинство случаев попросту остаются неизвестными.

Большинство узбекских женщин традиционно не придают огласке случаи насилия или домогательств, так как не хотят опозорить свою семью. По этой же причине женщины продолжают оставаться в браке, несмотря на насилие. Традиционно в стране развод порицается, и когда женщина выходит замуж, пару провожают в дом жениха напутствием: "Не позорь меня и не возвращайся. Пусть вернется только твой гроб". Это только содействует культуре замалчивания насилия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Узбекистане не принято уходить от бьющего мужа - иначе есть риск остаться одной или с детьми и в статусе изгоя

Для жертв насилия в стране существует довольно популярный проект "Не молчи", где любая женщина может написать о своей ситуации анонимно и получить совет как от профессионального юриста или психолога, так и просто от подписчиков проекта.

"Не молчи" за пять лет опубликовал более двух тысяч историй и раскрыл очень много трагичных деталей о жизни женщин в Узбекистане.

Нигина Худайбергенова, координаторка и авторка проекта (она сама просит использовать феминитивы), говорит, что проект - отдушина для тех, кто никогда не расскажет свою историю публично и не обратится за помощью.

"Чаще всего истории поступают к нам волнообразно, например, если кто-то напишет о своем случае домогательства в такси, потом нам всю неделю будут слать другие истории про домогательства и так далее. Некоторые из них произошли недавно, а некоторые и много лет назад, но женщина никому об этом не рассказывала", - рассказывает она.

Некоторые истории настолько страшны, что иногда к авторам проекта обращаются сотрудники правоохранительных органов, которые хотят помочь пострадавшей. Не всех обратившихся удается отыскать и уговорить, но если они согласны, то проект перенаправляет детали дела в полицию. Все 18 сотрудников центра - волонтеры.

Автор фото, Nigina Khudaibergenova personal archive Подпись к фото, Нигина Худайбергенова - одна из немногих жительниц Узбекистана, кто знает о реальных масштабах домашнего насилия в стране

Нигину никак не удивляет то, что невеста, которую прямо на свадьбе ударил жених, в итоге вернулась к нему.

"Надо понимать, что в отдаленных регионах Узбекистана девушки довольно рано выходят замуж, не успев получить высшего образования. Им практически некуда вернуться и сложно устроиться на работу. Поэтому развод означает для них, что они станут изгоями - да еще и часто с детьми на руках. Поэтому винить девушку в том, что она заслужила такого мужа - это в корне неправильно", - говорит Нигина Худайбергенова.

В проекте "Не молчи" женщинам часто советуют обратиться в полицию, обещая, что даже если первые два раза насильнику ничего не будет, то третий раз его могут привлечь по уголовной статье за истязание. Правда, до третьего случая надо еще и дожить, отмечает Нигина.

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После появления видео министерство юстиции Узбекистана начало изучать вопрос о введении отдельной уголовной статьи, предусматривающей наказание за домашнее насилие. Об этом сообщил глава министерства Русланбек Давлетов.