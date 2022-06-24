Красные коршуны в Испании вымирают. Британцы пытаются их спасти

Хелен Бриггс

Корреспондент по вопросам экологии

19 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, В Великобритании в настоящее время обитает более 10% мировой популяции красных коршунов.

Популяция хищных птиц в Испании стремительно сокращается из-за нехватки еды и травли. Поэтому британским экспертам разрешили отправить 30 птенцов красного коршуна в отдаленные горные районы на юго-западе Испании. Орнитологи надеются, что птицы приживутся и начнут там размножаться.

Опыт восстановления популяции красных коршунов в Британии оказался очень успешным. Этот вид был почти уничтожен, когда в 1980-х и 90-х годах стартовала программа реабилитации этих птиц. И сейчас их популяция в Британии считается достаточно стабильной, чтобы поддерживать сохранение этого вида в других странах.

Автор фото, Defra Подпись к фото, В Британию красных коршунов завезли из Испании и Швеции.

Доктор Иэн Эванс из британской правительственной организации "Природная Англия" (Natural England) в 1990-х годах привез красных коршунов из Испании, их выпустили в районе Чилтерн-Хиллс на юго-востоке Британии. По словам Эванса, некоторые птенцы, которые сейчас отправляются в Испанию, на самом деле возвращаются на историческую родину, поскольку они - испанского происхождения.

"Птицы, которых мы привезли из Испании в 90-х годах, очень хорошо прижились в Британии — сейчас в Великобритании насчитывается более 4000 пар, что является невероятной историей успеха", — сказал он Би-би-си.

В 90-х годах прошлого века испанская популяция красных коршунов чувствовала себя лучше, чем в Британии, где годы охоты на этих птиц, сбора яиц и отравлений привели к почти полному исчезновению вида.

Пока британские коршуны благополучно размножались, восстанавливая популяцию, в Испании этот вид оказался по ряду причин под угрозой. И желание отправить птенцов в Испанию, по словам доктора Эванса, связано со стремлением "обеспечить будущее коршунов во всем мире".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: два птенца красного коршуна, которых отправят из Британии в Испанию

На этой неделе 15 особей красных коршунов отправили в Мадрид, их выпустят в Эстремадуре и Андалусии. Птенцам всего несколько недель, но они уже оперились и могут самостоятельно питаться.

Факты о красном коршуне:

• Красный коршун — одна из крупнейших хищных птиц Великобритании, известная своим красновато-коричневым окрасом, длинными крыльями, раздвоенным хвостом и характерными "мяукающими" криками.

• Когда-то красный коршун считался угрозой для диких птиц и домашних животных, таких как кошки и собаки. На птиц охотились и почти всех истребили - в какой-то момент осталось всего несколько гнездящихся пар в центральном Уэльсе.

• Красные коршуны - в основном падальщики, питаются мелкой добычей вроде кроликов.

Первую партию из 15 птиц уже отправили, но их местонахождение пока держится в секрете. Маленькие коршуны будут некоторое время адаптироваться к новой среде и учиться уверенно летать в специальных вольерах, оснащенных новейшими технологиями для наблюдения.

Автор фото, Defra Подпись к фото, Первые тринадцать птенцов красного коршуна в Британии, выпущенные в Челтерн-Хиллс по программе сохранения вида

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По словам эксперта Королевского общества по защите птиц (RSPB) Британии Данкана Орр-Юинга, 30 птенцов в этом году - только первый этап. В Испанию планируют отправлять по 30 особей ежегодно в течение двух лет.

"Для создания устойчивой популяции необходимо 90-100 особей, - объясняет Орр-Юинг. - Этого должно быть достаточно, чтобы создать новый очаг гнездования этих птиц".

Красные коршуны водятся по всей Европе, и их популяция значительно выросла за последние годы. В то же время, в Испании, Португалии и некоторых районах Германии их численность, напротив, резко снижается.

Десятая часть всех красных коршунов в мире сейчас обитает в Британии. Птенцы, которых отправляют в Испанию, родом из лесов Нортгемптоншира.