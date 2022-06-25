Саммит ЕС: историческое решение и упущенный шанс Грузии

час назад

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Автор фото, Daro Sulakauri/Getty Images

Грузия, некогда образцовая страна в плане демократических преобразований, получит статус кандидата только после выполнения ряда условий, в отличие от Украины и Молдовы. К такому решению пришли европейские лидеры в четверг на "историческом" саммите в Брюсселе.

"Европейский совет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только названные приоритеты будут выполнены. Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях Евросоюза и Грузии: будущее Грузии в ЕС", - написал в Twitter на грузинском языке глава Евросовета Шарль Мишель.

Таким образом, европейские лидеры поддержали и согласились с заключением Еврокомиссии по поводу предоставления статуса кандидатов Украине, Молдове и Грузии.

Но в то время как европейские лидеры поздравляют Грузию с принятым в Брюсселе решением, в самой стране исход саммита многие считают упущенным по вине властей историческим и беспрецедентным шансом на пути в ЕС.

Организовавшие в грузинской столице 20 июня масштабную акцию в поддержку европейской интеграции гражданские активисты призывали снова собраться у парламента в центре Тбилиси. На этот раз под лозунгом "Без олигархического правления".

Критики властей обвиняют основателя правящей партии миллиардера Бидзину Иванишвили, который не занимает никакой государственной должности, в неформальном и единоличном управлении страной. Его они считают главным препятствием на пути Грузии в Евросоюз.

Автор фото, Thierry Monasse/Getty Images Подпись к фото, Глава Европейского совета Шарль Мишель поздравил грузинский народ с признанием европейской перспективы Грузии

На акции 24 июня прозвучало требование об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Шота Дигмелашвили из гражданского движения "Позор" заявил, что должно быть создано правительство гражданского согласия, которое до наступления зимы выполнит все 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

У властей, по его словам, есть неделя на выполнение этого требования, иначе 3 июля у здания парламента пройдет еще более масштабная акция, на которую приедут и из регионов Грузии.

"И мы останемся здесь и не разойдемся до тех пор, пока не распадется олигархия", - заявил Дигмелашвили.

Грузия, как и Молдова, подала официальную заявку на вступление в Европейский союз 3 марта. Этому предшествовало обращение в ЕС Украины вскоре после российского вторжения.

Грузинская конституция обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения полной интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

Согласно опросам общественного мнения, значительное большинство населения стабильно поддерживает эти устремления.

"Грузия заслуживает большего"

"Получив европейскую перспективу, Грузия вошла в новую, важную фазу на пути интеграции. Мы благодарны Европейскому совету за это решение и верим, что неустанными усилиями мы вернем наше заслуженное место в европейской семье. Искренние поздравления нашим украинским и молдавским друзьям", - написал после принятого Европейским советом решения министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в Twitter.

Премьер-министр в свою очередь назвал 23 июня историческим днем для Грузии.

"Мы готовы выполнить все первостепенные задачи, чтобы в скором времени получить статус кандидата. Поздравляю Украину и Молдову", - написал Гарибашвили.

Позднее на брифинге он пообещал выполнить условия для скорейшего получения Грузией статуса кандидата в ЕС, которые зависят от действий правящей партии, но отметил, что в снижении политической поляризации часть ответственности лежит на оппозиции. По его словам, правящая команда всегда была готова к конструктивному диалогу.

Риторика главы правительства отличалась от заявлений, которые он делал в преддверии саммита в Брюсселе.

Выступая в парламенте за два дня до саммита, Гарибашвили в привычной ему манере большую часть своего отчета посвятил критике оппонентов. Главной проблемой Грузии он в очередной раз назвал экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении с октября прошлого года, и основанную им партию "Единое национальное движение".

Автор фото, ANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, На акции 24 июня потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили

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Объектом обвинений и нападок премьера стали не только грузинские оппозиционеры, но и "Европейская народная партия" и представители властей Украины. Все они, по его словам, препятствовали получению Грузией статуса кандидата в ЕС. Адресаты его обвинений это категорически отрицают.

"Мне сказали европейские коллеги, что они [представители Украины] настойчиво требовали не предоставлять Грузии статус кандидата. Это факт, друзья. То, что я услышал от наших европейских друзей, настоящих друзей, а не нанятых вами [оппозицией] лоббистов", - заявил Гарибашвили.

Во время выступления Гарибашвили оппозиционные депутаты возмущались, кричали и стучали по столу. Премьер в ответ улыбался, называл их "жалкими" и "предателями".

Гарибашвили считает решение оставить Грузию без статуса кандидата несправедливым. 23 июня на открытии недели раненых бойцов в реабилитационном центре для военнослужащих в селе Церовани он сказал, что Грузия заслуживает большего. По его словам, она трижды воевала с российской армией и очень многое сделала для укрепления международной безопасности и борьбы с международным терроризмом.

"Конечно, я не завидую ничьему успеху, наоборот, я рад успеху и украинцев, и молдаван, и всех, но Грузия заслуживала большего, и если кто-то и заслуживает из этих трех стран, то заслуживаем мы", - сказал премьер.

В парламенте он говорил и о вкладе Грузии в международные миротворческие операции.

"35 героев-военнослужащих пожертвовали собой ради идеи мира, борьбы с международным терроризмом, идеи интеграции в НАТО, в ЕС. До 500 военных тяжело ранены. И о чем мы сегодня говорим? Несмотря на все это, оказывается, Грузия должна быть наказана за то, что сегодня в Грузии нет войны? Как нам это понимать?" - заявил Гарибашвили, еще раз отметив, что статус Украине предоставили, потому что там идет война.

Автор фото, Dursun Aydemir/Anadolu Agency Подпись к фото, Премьер-министр пообещал выполнить все зависящие от правящей партии условия для получения Грузией статуса кандидата в ЕС

Упущенный шанс

В оппозиции в готовность правящей партии провести реформы, необходимые для получения статуса, не верят. Здесь принятое в Брюсселе решение называют историческим поражением Грузии и результатом целенаправленной политики властей против европейской интеграции.

"Дело не в том, что мы получили сегодня, а в том, что мы могли бы получить и что потеряли (на этом этапе). И самое главное - почему потеряли! Мы не получили потому, что двери нам заслоняет олигарх, управляемое им правительство и вступивший с ним в сговор судебный клан. Это нам сказали сегодня очень ясно. Это означает, что если они останутся, мы не войдем в эту дверь ни сейчас, ни в будущем. Хорошая новость в том, что в эти шесть месяцев есть шанс спасти будущее!" - написала в соцсети оппозиционный депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили.

"Или Европа и Евросоюз, или Россия и Евразийский союз. Или Грузия, или олигархия. Вот это очень ясный выбор, который мы все должны сделать", - заявил председатель оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

В том, что Грузия упустила беспрецедентный исторический шаг, соглашаются и грузинские аналитики.

Группа грузинских дипломатов выступила с совместным заявлением, отметив, что с первого дня восстановления независимости страны главной задачей грузинской дипломатии было максимально быстрое возвращение Грузии в европейскую семью и ее необратимая интеграция в евроатлантическое пространство.

По словам авторов заявления, правительство Грузии не воспользовалось создавшейся уникальной исторической возможностью и нейтрализовало грузинскую дипломатию, не дав профессиональным дипломатам возможности выполнять свою задачу и обеспечить стране наилучший результат.

"Крайне жаль, что эту уникальную и историческую возможность грузинское правительство встретило абсолютно неподготовленным и вместо того, чтобы непрерывно работать с нашими европейскими партнерами для достижения желаемого нами результата, в последнее время еще более обострилась с их стороны антиевропейская и антизападная риторика", - говорится в совместном заявлении восьми грузинских дипломатов.

Что дальше?

В документе Еврокомиссии приводится 12 первоочередных условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. В их числе - снижение политической поляризации, полноценное функционирование госинститутов, независимость правосудия и "деолигархизация" через устранение чрезмерного влияния личных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь.

Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии на этих приоритетных направлениях и представит отчет к концу года.

Как в оппозиции, так и в гражданском секторе делают акцент именно на этом сроке - шести месяцах, отмечая, что за это время необходимо провести все перечисленные Еврокомиссией реформы.

"Сколькие из вас сегодня расплакались? Ничего, сегодня нам простительны эмоции, но с завтрашнего дня каждый день до конца года станет для каждого днем борьбы в соответствии с нашим мандатом и возможностями. Грузия должна получить статус в конце года! Другого пути, другого выхода - нет!" - написала после принятия решения в Брюсселе на своей странице в соцсети народный защитник (омбудсмен по правам человека) Нино Ломджария.

Автор фото, Nicolo Vincenzo Malvestuto/SOPA Images/LightRocket Подпись к фото, Большинство населения Грузии поддерживает будущее Грузии в ЕС

После того как стало известно о решении европейских лидеров, представители неправительственных организаций, журналисты и аналитики призвали население присоединиться к акции у парламента.

Грузинское правительство в последние дни провело спецоперацию против государственных интересов и европейского будущего Грузии, заявила на брифинге эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лазагидзе.

"Я хочу подчеркнуть - ничего не потеряно. У нас есть срок в шесть месяцев, судьбоносный шестимесячный срок, после которого должны принять окончательное решение о том, получаем мы статус кандидата или нет. Или мы получаем статус кандидата, или мы достанемся России. Поэтому все те исторические корни, достоинство, которое было и есть у этой нации, тот многовековой путь, жертвой которого стали миллионы грузин и который назывался европейским путем, требует от нас пробуждения, единства и спасения нашей страны и будущего наших детей", - сказала она.

К собравшимся в центре Тбилиси в пятницу обратились руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Вы на том же пути. Идите, мы вам поможем", - сказал в видеообращении президент Украины.