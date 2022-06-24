Верховный суд США отменил конституционное право на аборты

47 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Миллионы женщин в США потеряют право на аборты после того, как Верховный суд отменил постановление 50-летней давности, легализовавшее его по всей стране.

Речь идет о деле "Роу против Уэйда" - историческом решении Верховного суда США 1973 года о законности абортов.

Отныне федеральные законы больше не гарантируют права, касающиеся абортов, и отдельные штаты могут самостоятельно запрещать эту процедуру.

Ожидается, что ограничения или запреты будут введены в половине американских штатов и коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста.

13 штатов уже приняли законы, которые автоматически запрещают прерывание беременности после решения Верховного суда.

Генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт уже подписал закон о запрете абортов, о чем сообщил в "Твиттере".

В мае законодатели Оклахомы приняли закон, запрещающий аборты после зачатия, что, по мнению критиков, сделало его наиболее жестким подобным актом в США.

Законопроект запрещает все аборты, кроме как для спасения жизни женщины или если беременность стала результатом изнасилования или инцеста.

Незадолго до этого в прессе появились утечки о том, что Верховный суд может отменить решение 1973 года.