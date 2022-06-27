НАТО увеличит силы быстрого реагирования до 300 тыс. военных. Это ответ на угрозу со стороны России

час назад

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Автор фото, Getty Images

В ответ на угрозу со стороны России страны НАТО намерены резко увеличить численность своих сил быстрого реагирования. Сейчас они насчитывают 40 тыс. военнослужащих, многие из которых расположены на восточных границах альянса, а вскоре в их составе будут действовать 300 тыс. человек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении усилить группировку быстрого реагирования накануне открывающегося во вторник в Мадриде саммита Североатлантического альянса. Как ожидается, на нем НАТО одобрит новую стратегию, согласно которой Россия будет рассматриваться как прямая угроза безопасности стран альянса.

По словам Столтенберга, сразу несколько военных группировок НАТО в Восточной Европе будут усилены до бригадного уровня и превращены в тактические группы численностью в несколько тысяч каждая.

"Я уверен, что Москва и президент Путин понимают смысл наших гарантий коллективной безопасности и осознают возможные последствия нападения на страну - члена НАТО, - заявил журналистам накануне саммита Столтенберг. - Россия отказалась от партнерства и диалога, которые мы ей предлагали много лет. Вместо диалога они выбрали конфронтацию. Мы сожалеем об этом, но нам необходимо реагировать на новые реалии".

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на восток, в частности, вступления в альянс государств бывшего Варшавского договора и стран Балтии, в прошлом входивших в СССР. В Кремле также пытались оправдывать военную агрессию в отношении Украины стремлением этой страны в будущем стать членом Североатлантического альянса.

В НАТО настаивают на оборонительном характере блока и говорят, что не имеют в отношении России агрессивных намерений. Как отмечают многие обозреватели, после начала войны против Украины НАТО намерено значительно усилить свое присутствие около российских границ. Кроме того, членами альянса в ближайшее время должны стать Швеция и Финляндия - граничащие с Россией скандинавские страны, которые ранее придерживались нейтрального статуса.

Россия - "прямая угроза"

Ожидается, что во время мадридского саммита НАТО также поменяет официальное отношение к России, которая с 2010 года считалась "стратегическим партнером" альянса.

Автор фото, Sean Gallup/Getty Images

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"В стратегической концепции, которую мы согласуем в Мадриде, этого больше не будет, - сказал журналистам Столтенберг. - Я ожидаю, что члены альянса ясно заявят, что Россия представляет прямую угрозу для нашей безопасности, для наших ценностей, для основанного на правилах международного порядка".

Как сообщили американские чиновники, НАТО также усилит формулировки относительно своего отношения к Китаю.

Силы быстрого реагирования НАТО включают сухопутные, военно-морские и военно-воздушные части, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки для отражения нападения. С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и спровоцировала конфликт на востоке Украины, их численность возросла с 13 до 40 тыс.

А после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году многие из этих частей впервые за историю их существования были приведены в состояние повышенной боеготовности. Сейчас многонациональные боевые формирования имеются во многих странах, граничащих с Россией, таких как Литва, Латвия, Эстония и Польша. НАТО планирует также создать и разместить дополнительные военные формирования в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

"Все это в совокупности представляет собой самый кардинальный пересмотр нашей политики коллективного сдерживания и обороны со времен холодной войны", - заявил Йенс Столтенберг.

Ожидается, что объявленные генсеком НАТО меры будут одобрены на мадридском саммите, который состоится сразу после встречи Большой семерки и обещает стать поворотным моментом в жизни альянса после провала его миссии в Афганистане и внутренних разногласий, на пике которых президент США Дональд Трамп даже грозился вывести свою страну из блока.

Анализ: что означает повышенная готовность

Джонатан Бил, корреспондент Би-би-си

Численность нынешних сил быстрого реагирования НАТО - около 40 тысяч, и в теории эти военнослужащие готовы приступить к выполнению боевых заданий в течение 15 дней. НАТО заявляет, что новые силы позволят ему рассчитывать на намного большее число частей, находящихся в повышенной готовности, - на суше, на море и в воздухе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Учения НАТО в Латвии

Опять же теоретически, некоторые из этих 300 тыс. военных смогут выступить в течение нескольких дней, другим понадобится больше времени. Один из западных чиновников объяснил, что в них будут "разные уровни готовности".

Такой шаг явно призван показать России, что альянс считает ее самой серьезной и прямой угрозой для себя. Он также должен успокоить тех членов НАТО, чьи границы находятся вблизи России.

В ответ на вторжение Москвы в Крым в 2014 году Североатлантический альянс впервые отправил в каждую из стран Балтии группы военных численностью около тысячи. После полномасштабного вторжения в Украину там уже были размещены сотни дополнительных солдат, и альянс готов расширять эти подразделения.

Но будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить государства НАТО, которые добиваются значительного увеличения контингента на своей территории, в частности, страны Балтии?

Намерение держать войска в состоянии повышенной боевой готовности, но в их собственных странах, можно рассматривать как явный компромисс - и менее дорогостоящий способ решить проблему.

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