Фото: герцогиня Кейт на военной базе в День вооруженных сил

час назад

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Автор фото, Kensington Palace Подпись к фото, Герцогиня посетила центр подготовки и логистический центр на армейском аэродроме

26 июня в Великобритании отмечают день вооруженных сил. Герцогиня Кембриджская посетила базу для тренировки военных и опубликовала фото, пожелав удачи "храбрым мужчинам и женщинам", которые защищают британские интересы, находясь в стране и за рубежом.

"Спасибо вам всем и вашим семьям за ваши жертвы ради нашей безопасности", - подписала фото супруга принца Уильяма.

Автор фото, Kensington Palace Подпись к фото, Герцогиня приняла участие в занятиях по военной подготовке

Автор фото, Kensington Palace Подпись к фото, В ходе прошлогоднего визита Кейт встретилась с рекрутами

"Было прекрасно своими глазами увидеть ту разнообразную и важную повседневную работу, которой занимаются военные для нашей безопасности. Я с нетерпением жду возможности узнать больше о Королевских ВМФ и ВВС", - прокомментировала Кейт свой визит.