Путин с Лукашенко обсудили ядерное оружие и экспорт удобрений

25 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, обсудив поставку Беларуси "Искандеров" с возможностью применения атомных боеприпасов, а также экспорт зерна и удобрений.

Президенты России и Беларуси обсудили поставки калийных удобрений в Европу (обе страны их крупнейшие экспортеры), ситуацию в Донбассе. "Есть, конечно, проблемы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, да и в мире в целом. Здесь вопросов много возникает", - в частности, отметил Путин.

Лукашенко осудил Литву за запрет на транзит товаров в Калининградскую область, назвав шаг Вильнюса "фактически объявлением войны".

Лукашенко сказал, что Минск должен быть готов ко всему, даже "к применению серьезного оружия", чтобы защитить "наше отечество от Бреста до Владивостока".

Путин пообещал передать Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М", которые могут применять баллистические и крылатые ракеты.

"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении", - сказал президент России.

Последнее ядерное оружие вывезли из Беларуси в Россию в 1996 году.

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Еще раз Путин коснулся темы ядерного оружия, говоря о потенциале США в Европе. "У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских", - цитирует Путина РИА Новости.

Официально США и их союзники по НАТО не называют численность ядерных вооружений, размещенных на базах в Европе. По данным разных источников, в том числе вашингтонского НКО "Центр контроля за вооружениями и нераспространения", в пяти странах Европы - Турции, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах - на 2021 год было размещено около ста ядерных боеголовок США.

Вслед за этим Лукашенко заговорил о тренировочных полетах самолетов НАТО у границ Беларуси и попросил "приспособить" белорусскую авиацию для ответа. Путин сказал, что у Беларуси есть достаточно много самолетов Су-25, и предложил модернизировать их в России.

"Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, когда это сделать и соответствующим образом начать подготовку летного состава", - предложил Путин.

В то же время он сказал, что на полеты самолетов альянса "отвечать зеркально нет необходимости".