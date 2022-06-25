Грета Тунберг выступила на музыкальном фестивале Гластонбери

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, PA Media

19-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг неожиданно вышла на сцену музыкального фестиваля в Гластонбери и призвала его посетителей подумать о глобальном потеплении.

Биосфера Земли "не просто меняется, а дестабилизируется, распадается на части", предупредила Тунберг.

Она раскритиковала политиков за "создание лазеек" в законах для защиты компаний, которым сокращение вредных выбросов в окружающую среду принесет убытки.

"Это аморальные решения, которые ставят под угрозу всю нашу живую планету", - сказала она.

"Мы способны на самые невероятные вещи, - добавила Тунберг. - Когда нам расскажут всё [...], мы будем знать, что нужно делать. Еще осталось время, чтобы выбрать новый путь. Отойти от обрыва".

"Вместо поиска надежды создайте ее для себя", - добавила знаменитая активистка.

Автор фото, Greta Thunberg / Instagram Подпись к фото, Активистка также посетила рекреационную зону фестиваля

"Не заблуждайтесь - за нас это никто не сделает, - подвела итог Тунберг. - Здесь и сейчас мы должны отстоять свое."

Выход Тунберг на сцену объявила организатор фестиваля Эмили Ивис, назвавшая 19-летнюю активистку "самым вдохновляющим оратором своего поколения".

Тунберг выступала на фоне ставшего одним из символов экодвижения логотипа с "полосами потепления", который отражает динамику средней температуры воздуха на Земле за ее историю. За последние десятилетия эта температура резко повысилась.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Полоски потепления" (Warming Stripes, на фото - на стене здания) изобрели климатологи из Университета Рединга. На левом краю - температура воздуха на Земле начиная с 1851-го года, справа - температура сегодня. Каждая полоска - один год

Ранее на фестивале в Гластонбери выступал знаменитый британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо. Он не раз благосклонно отзывался о Грете Тунберг, а при личной встрече поблагодарил ее за ее работу.

Грета Тунберг - прославившаяся протестными акциями экоактивистка и человек 2019-го года (самый юный "человек года" в истории) по версии журнала Time.