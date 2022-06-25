Грета Тунберг выступила на музыкальном фестивале Гластонбери
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19-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг неожиданно вышла на сцену музыкального фестиваля в Гластонбери и призвала его посетителей подумать о глобальном потеплении.
Биосфера Земли "не просто меняется, а дестабилизируется, распадается на части", предупредила Тунберг.
Она раскритиковала политиков за "создание лазеек" в законах для защиты компаний, которым сокращение вредных выбросов в окружающую среду принесет убытки.
"Это аморальные решения, которые ставят под угрозу всю нашу живую планету", - сказала она.
"Мы способны на самые невероятные вещи, - добавила Тунберг. - Когда нам расскажут всё [...], мы будем знать, что нужно делать. Еще осталось время, чтобы выбрать новый путь. Отойти от обрыва".
"Вместо поиска надежды создайте ее для себя", - добавила знаменитая активистка.
"Не заблуждайтесь - за нас это никто не сделает, - подвела итог Тунберг. - Здесь и сейчас мы должны отстоять свое."
Выход Тунберг на сцену объявила организатор фестиваля Эмили Ивис, назвавшая 19-летнюю активистку "самым вдохновляющим оратором своего поколения".
Тунберг выступала на фоне ставшего одним из символов экодвижения логотипа с "полосами потепления", который отражает динамику средней температуры воздуха на Земле за ее историю. За последние десятилетия эта температура резко повысилась.
Ранее на фестивале в Гластонбери выступал знаменитый британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо. Он не раз благосклонно отзывался о Грете Тунберг, а при личной встрече поблагодарил ее за ее работу.
Грета Тунберг - прославившаяся протестными акциями экоактивистка и человек 2019-го года (самый юный "человек года" в истории) по версии журнала Time.
Она регулярно выступает на международных площадках и известна тем, что старается передвигаться только на экологичных видах транспорта. Каким образом активистка добралась до фестиваля Гластонбери, она не говорила.