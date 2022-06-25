Пол Маккартни на сцене Гластонбери: выступление, которого ждали три года

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В последний раз Пол Маккартни был хедлайнером Гластонбери 18 лет назад

Фанаты поприветствовали сэра Пола импровизированным исполнением песни Happy Birthday to You - на прошлой неделе экс-"битлу" исполнилось 80 лет.

Пол Маккартни начал свое выступление хитом "Битлз" Can't Buy Me Love - этой песне 58 лет, а продолжил песней Wings Junior's Farm, очевидно, намекая на семью Ивисов, которые разрешают проводить фестиваль на своей ферме.

"Как же здорово здесь находиться. Мы должны были это сделать три года назад", - обратился к поклонникам сэр Пол, говоря о своем планировавшемся, но отмененном из-за пандемии коронавируса выступлении на фестивале 2020 года.

"Но вот, мы здесь. У нас для вас несколько старых песен, несколько новых песен и несколько промежуточных [...] Мне кажется, мы отлично проведем время", - сказал сэр Пол.

Сет Маккартни будет длиться два с четвертью часа. Первые полчаса представляли собой попурри из песен разных этапов его карьеры в "Битлз" и после распада группы.

Первые слушатели начали собираться у сцены-пирамиды, где играет Маккартни, более чем за 12 часов до концерта, чтобы оказаться в первых рядах.

Когда сэр Пол вышел на сцену, опоздав на полчаса, его встретила уже бескрайняя толпа фанатов.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Также на фестивале в Гластонбери сегодня выступили Ноэль Галлахер, Ghetts, Yungblud и группа Skunk Anansie, в прошлом бывшая хедлайнером фестиваля.

Вокалистка группы, Скин, вышла на сцену с надувной "панковской" прической, которая оставалась у нее на голове даже когда она прыгала в толпу.

Автор фото, Reuters

Среди выступивших в субботу была альт-поп группа Easy Life. Ее фронтмену не повезло - попытавшись прокатиться на руках толпы, он упал на землю и ударился головой.

"Я даже удивился, меня достаточно сильно уронили", - признался он потом Би-би-си.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группа Haim

Накануне к посетителям фестиваля обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил их распространять правду о войне в Украине.