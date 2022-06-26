В ночном клубе в ЮАР обнаружены мертвыми 22 человека. Власти пытаются выяснить причину их смерти

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эксперты на месте трагедии в ЮАР

Власти ЮАР пытаются установить причину смерти 22 человек, тела которых были обнаружены в ночном клубе в городе Ист-Лондон, расположенном на побережье Индийского океана.

Как сообщает Франс пресс со ссылкой на сведения местных журналистов, погибших нашли без каких-либо следов физических повреждений. По данным агентства, им было от 18 до 20 лет, а некоторым - около 15-ти.

Сейчас обнаруженные тела доставлены в морги для проведения токсикологической экспертизы, в результате которой власти надеются определить, от чего умерли посетители клуба.

По данным местного чиновника, которого цитирует Франс пресс, в эту ночь многие посетители были старшеклассниками, которые праздновали окончание учебного года и завершение экзаменов.

Глава правительства Восточно-Капской провинции ЮАР Оскар Мабуйяне, где находится город Ист-Лондон, не назвал причин, по которым произошла трагедия, но осудил "неограниченное употребление спиртного". "Нельзя просто так торговать среди людей и думать, что молодежь не будет заниматься экспериментами", - сказал он на месте происшествия.

Как заявил Франс пресс представитель местных властей, версия, что трагедия произошла из-за давки, исключается. По его словам, сейчас эксперты пытаются выяснить, не могло ли произойти отравление.

Известно, что в эту ночь в клубе было намного больше посетителей, чем обычно.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям умерших и выразил опасения в связи с тем, что тинейджерам, некоторым из которых, возможно, еще не исполнилось 18, позволили находиться в клубе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министр полиции ЮАР Беки Селе отправился на место происшествия, чтобы помочь расследованию

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