Пол Маккартни с украинским флагом и концерт победителей "Евровидения" Kalush Orchestra. Как на Гластонбери поддерживали Украину - фотографии

час назад

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Автор фото, Getty Images

Посетители и участники рок-фестиваля в Гластонбери, который заканчивается в воскресенье вечером, выразили солидарность с Украиной. Самыми яркими моментами такой поддержки стало появление Пола Маккартни на сцене с украинским флагом и выступления украинских групп "ДахаБраха" и Kalush Orchestra, победившей в этом году на конкурсе "Евровидение".

Во время войны в Украине Пол Маккартни уже выходил на сцену с украинским флагом: впервые это произошло на концерте в США, с которого началось его мировое турне. На другом концерте в США музыкант играл на гитаре, раскрашенной в синий и желтый цвета.

Выступление на Гластонбери для Пола стало историческим: совсем недавно ему исполнилось 80 лет, а фаны ждали этого концерта три года (он должен был состояться на фестивале 2020 года, который дважды отменялся из-за пандемии коронавируса).

Для украинских групп "ДахаБраха" и Kalush Orchestra, которые также выступали на Гластонбери, поступок сэра Пола был особенно важен.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Группа "ДахаБраха" во время концерта на Гластонбери

"Для военных, для жителей Украины и людей во всем мире - когда самые большие звезды поддерживают вас и вас понимают, это говорит, что правда на вашей стороне, - говорит Марко Галаневич из группы "ДахаБраха". - Это дает нам силы держаться".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще один лозунг во время выступления группы "ДахаБраха": "Нет войне", "Остановите Путина"

"ДахаБраха" выступила на главной сцене Гластонбери. К участникам группы также присоединилась украинская крымскотатарская певица Джамала, победившая на "Евровидении" 2016 года.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Джамала и участница группы "ДахаБраха"

Во время выступления группы "ДахаБраха" на экране за сценой демонстрировались кадры разрушенных во время войны городов Украины. А закончилось оно появившимся над музыкантами лозунгом "Немедленно вооружить Украину!" (Arm Ukraine now).

Автор фото, PA Media Подпись к фото, На фестивале можно было часто увидеть украинские флаги

Лауреаты этого года - группа Kalush Orchestra, совмещающая в своей музыке украинские этнические мотивы и хип-хоп, играли в Гластонбери еще в пятницу: они выступали перед примерно 3 тыс. зрителей на сцене "Шангри-Ла". Песню "Стефания", с которой они победили на "Евровидении" музыканты сыграли дважды - на этом настояли зрители.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Победители "Евровидения" этого года - группа Kalush Orchestra во время концерта в Гластонбери

В фестивале принимала участие еще одна украинская группа - электрофолк-ансамбль Go_A (представитель Украины на "Евровидении" 2021 года).

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Группа Go_A выступала в Гластонбери на сцене Джона Пила

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