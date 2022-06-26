Саммит G7: ведущие страны мира вводят эмбарго на российское золото. Москва получает от его экспорта $15 млрд в год

30 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Четыре из семи ведущих демократических держав мира, лидеры которых собрались на саммит G7 в Баварии, объявили о намерении запретить поставки российского золота. Лондон - главный мировой центр торговли золотом, а Россия в прошлом году экспортировала его на 15,4 млрд долларов.

О плане ввести эмбарго на российское золото перед саммитом объявили США, Великобритания, Япония и Канада. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что к запрету присоединятся и другие члены "семерки" - Германия, Франция и Италия.

"Страны G7 вместе объявят о том, что мы запрещаем импорт российского золота, одну из главных статей [российского] экспорта, которая приносит России десятки миллиардов долларов", - написал Байден перед началом саммита в замке Эльмау в немецкой земле Бавария.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что это эмбарго будет "ударом в сердце военной машины Путина". По имеющимся у Британии данным, с началом войны спрос на российское золото вырос, поскольку российские же олигархи бросились покупать слитки, надеясь вывести свои деньги из-под санкций.

Правительство Британии собирается провести закон о запрете на российское золото через парламент в ближайшие недели.

Запрет будет касаться только нового, свежедобытого золота - торговля уже попавшим на международный рынок российским золотом под него не подпадет.

Что думают Германия, Франция и ЕС

Идею эмбарго на золото поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон; заявления Германии и Италии ожидаются по ходу трехдневного саммита или по его итогам.

Однако председатель Европейского совета Шарль Мишель (руководство ЕС традиционно участвует в саммитах "семерки") об эмбарго на золото высказался осторожно. "Что касается золота, мы готовы обсуждать детали и посмотреть, возможно ли ударить по золоту так, чтобы ударить по российской экономике и не ударить по самим себе", - сказал Мишель.

Автор фото, EPA Подпись к фото, на саммите в Баварии лидеры "семерки" и руководство ЕС обсудят помощь Украине, а также борьбу с мировым кризисом

Осторожно Брюссель относится и к идее США ввести потолок цен на нефть, чтобы лишить Россию сверхдоходов от продажи сильно подорожавшей нефти.

По словам Мишеля, лидеры стран "семерки" обсудят механизм, который не будет в буквальном смысле потолком цен, но фактически ограничит их. Речь об ограничении или запрете на страхование экспортных партий российской нефти.

Что участники саммита говорили об Украине

Хозяин встречи, канцлер Германии Олаф Шольц , сказал, что единство западных лидеров по Украине было четким посланием G7 президенту России Владимиру Путину.

, сказал, что единство западных лидеров по Украине было четким посланием G7 президенту России Владимиру Путину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад продолжать поддерживать Украину и честно признавать возможные последствия, которые эта поддержка может иметь для их собственных стран.

призвал Запад продолжать поддерживать Украину и честно признавать возможные последствия, которые эта поддержка может иметь для их собственных стран. Президент США Джо Байден призвал к единству - как в G7, так и в НАТО - перед лицом российского вторжения, заявив, что Владимир Путин делает ставку на раскол Запада, но добиться этого он не смог.

призвал к единству - как в G7, так и в НАТО - перед лицом российского вторжения, заявив, что Владимир Путин делает ставку на раскол Запада, но добиться этого он не смог. Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласны с тем, что конфликт в Украине находится в критической стадии и есть "возможность переломить ход войны".

согласны с тем, что конфликт в Украине находится в критической стадии и есть "возможность переломить ход войны". Страны G7 "разделяют одни и те же цели - перекрыть кислород российской военной машине, заботясь при этом о нашей экономике", - заявил Шарль Мишель, президент Европейского совета.

Франция в принципе поддерживает идею потолка цен на нефть, но считает, что ввести его должны страны-экспортеры, а не страны "семерки". Эта мера "была бы гораздо более мощной, если бы исходила от стран-производителей", - заявила пресс-служба Макрона.

На саммите в Баварии лидеры стран "семерки" обсуждают помощь Украине в ее войне с Россией, а также способы борьбы с разворачивающимся мировым кризисом, вызванным быстрым ростом цен и дефицитом продовольствия.

Перед началом саммита и после первого заседания хозяин саммита, канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и другие лидеры говорили о том, что расчет российского лидера Владимира Путина на раскол Запада не оправдался - Запад по-прежнему един и поддерживает Украину.

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