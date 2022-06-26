3 млн евро для принца Чарльза в чемоданах и сумках. Как наследник престола получал деньги на благотворительность от шейха

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз лично получил наличные в чемодане, саквояже и сумках, - утверждает газета.

Газета Sunday Times утверждает, что наследник британского престола принц Чарльз несколько лет назад лично получил от катарского шейха, бывшего премьер-министра этой страны, пожертвования в три миллиона евро наличными, которые приносили ему в три приема в чемодане и сумках. Канцелярия принца заверяет, что это пожертвование на благотворительность было оформлено как положено.

По данным Sunday Times (требуется подписка), принц Чарльз получил деньги наличными от шейха Хамада бин Ясима в 2011-2015 годах. Один раз миллион принесли в чемодане, другой раз - в саквояже, в третий - в сумках из престижного универмага Fortnum and Mason, который находится недалеко от резиденции принца Чарльза в центре Лондона.

Канцелярия Чарльза заверила, что эти деньги тут же были переданы в один из благотворительных фондов принца, и все было оформлено по закону. Сама Sunday Times тоже не утверждает, что закон был нарушен.

Деньги получил Благотворительный фонд принца Уэльского, который выдает гранты на образование, здравоохранение и помощь бедным. Фонд заверил Sunday Times, что его попечители и аудиторы сочли такого донора, как бывший премьер-министр Катара, вполне приемлемым.

Сомнительные пожертвования

В последние месяцы британская пресса заинтересовалась пожертвованиями в благотворительные организации под патронажем принца Уэльского, потому что в начале года лондонская полиция объявила, что расследует обвинения в адрес одной из них, Фонда принца, в том, что его сотрудники предлагали одному саудовскому принцу орден и гражданство.

Канцелярия принца Чарльза заверяет, что он ничего об этом не знал, а фонд, по имеющимся сведениям, всячески помогает следствию.

В ноябре прошлого года в отставку из-за этих обвинений ушел директор фонда, бывший слуга принца Чарльза Майкл Фосетт.

По данным следствия, Фосетт договаривался с некими людьми о присвоении титула командора Ордена Британской империи саудовскому миллиардеру Мафузу Мареи Мубараку бин Мафузу.

Следствие, впрочем, не нашло доказательств того, что об этой предполагаемой афере знали попечители фонда.

Сам миллиардер отрицает, что пытался нарушить закон (в данном случае - британский Закон о награждениях от 1925 года).

Он пожертвовал благотворительным фондам королевской семьи больше полутора миллионов фунтов, имел хорошие отношения и с принцами, и с членами правительства - и титул командора в итоге получил - лично от принца Чарльза на закрытой церемонии в конце 2016 года.

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