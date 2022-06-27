Агентство Блумберг сообщило о первом за более чем 100 лет дефолте России по суверенному долгу в иностранной валюте

51 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Россия впервые за более чем сто лет допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Казалось бы, он носит в основном символический характер и мало что значит для жителей страны - всё плохое для экономики уже сделала война в Украине. Но его символичность довольно мрачная, подчеркивают эксперты.

Вечером в воскресенье истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов, подлежащих выплате еще 27 мая, сообщило агентство Блумберг. Оно пишет, что это событие стало "кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам".

Однако, как отмечает Блумберг, "учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян".

"Это очень, очень редкая ситуация, когда правительство, у которого есть средства, вынуждено объявить дефолт под давлением других правительств", - сказал агентству Хасан Малик, старший аналитик в Loomis Sayles & Company LP. По его словам, "это будет один из самых крупных дефолтов в истории".

Российские власти не признают, что государство столкнулось с дефолтом. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам.

"Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для РФ по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык "дефолт", - говорил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов. - Вся эта ситуация выглядит как фарс".

Бизнес-редактор Русской службы Би-би-си Ольга Шамина:

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Дефолт стал ожидаемым событием: Россия 27 мая не смогла провести часть платежей по еврооблигациям, с тех пор у нее оставался месяц, чтобы найти способ расплатиться с кредиторами, но этого не случилось.

Авторы Блумберга объясняют это коллективными жесткими санкциями со стороны стран Запада. Оплата в валюте по российскому госдолгу стала невозможна после того, как в конце мая США не продлили лицензию, которая позволяла держателям российских облигаций получать выплаты от России в долларах.

Российские чиновники заявляли, что в таком случае страна продолжит платить по долгам в рублях. На прошлой неделе Россия официально перешла на расчеты в рублях - вышел соответствующий указ президента и пояснения минфина.

Фактически иностранцам будут выплачивать деньги в рублях на специальные счета в российских банках. Эксперты предполагают, что у них могут проблемы со снятием этих средств.

Российские власти же обещают индексировать средства на счетах согласно изменению курса рубля - до тех пор, пока они не будут сняты.

Однако многие рейтинговые агентства заявляли, что оплата по госдолгу в рублях означает технический дефолт России - то есть у у государства есть деньги, чтобы расплатиться по долгам, но оно этого не может сделать. Однако из-за санкций большинство крупных западных агентство отозвали рейтинг России и из-за этого объявить дефолт они не могут.

Блумберг пишет, что теперь дело за иностранными инвесторами, которые вложили деньги в российские бумаги - они могут потребовать возврата долга тем или иным способом. Однако эксперты, опрошенные агентством, считают, что им выгоднее занять выжидательную позицию.

Насколько страшен дефолт?

В последний раз Россия сталкивалась с дефолтом в 1998 году. Тогда она не смогла расплатиться по государственным краткосрочные облигациям (ГКО) - это в основном был внутренний долг в рублях.

Дефолт 2022 года отличается тем, что сейчас Россия не смогла выполнить обязательства перед внешними инвесторами по долгу в иностранной валюте. По данным Блумберга, такое в последний раз произошло в 1918 году - тогда большевики не заплатили по долгам царской России.

Дефолт 1998 года был серьезным ударом для экономики. К моменту объявления дефолта в России уже нарастали кризисные явления, но сам дефолт стал событием, фактически запустившим явную стадию кризиса: рубль начал стремительно падать, магазинам приходилось по несколько раз в день пересматривать ценники, начались проблемы у банков.

Экономисты объясняли, что дефолт во многом повлиял на дальнейшую экономическую политику российских чиновников: они старались избавиться от долгов, не наращивали расходы бюджета и в целом проводили очень консервативную политику. Часть экономистов критиковала эту политику за то, что она мешала росту экономики.

Будет ли дефолт 2022 года иметь такие же последствия? Скорее всего, нет. В нормальных условиях дефолт мог бы спровоцировать отток инвесторов, падение рубля и бирж, подрыв доверия к экономике и, как следствие всего этого, снижение потенциала ее роста. Но все это сделала уже война в Украине.

Как пишет Блумберг, в современных условиях дефолт России - это скорее символическое событие.

"Это мрачное свидетельство того, что страна превращается в экономического, финансового и политического изгоя", - подчеркивают авторы агентства.

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