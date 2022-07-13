Таинственная смерть 22 подростков в ЮАР: задержаны трое подозреваемых, свидетели говорят о "странном газе"

56 минут назад

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Автор фото, Reuters

По делу о массовой гибели подростков в баре в Южной Африке арестованы трое подозреваемых. Сообщается, что это 52-летний владелец ночного клуба и двое его сотрудников. Их подозревают в нарушении правил продажи алкоголя.

Тела 22 человек были обнаружены утром в воскресенье, 26 июня, в ночном клубе города Ист-Лондон. Как сообщает Франс пресс со ссылкой на местных журналистов, погибших нашли без следов каких-либо физических повреждений.

Самому молодому из погибших было всего 13 лет.

Обнаруженные тела были доставлены в морги для проведения токсикологической экспертизы, в результате которой власти надеются определить, от чего умерли посетители клуба.

"Падали как мухи"

По данным начальника полиции ЮАР Беки Целе, который посетил место происшествия, погибшим было от 13 до 17 лет, но подробный список жертв пока не составлен. В Южной Африке употреблять спиртные напитки разрешено с 18-летнего возраста.

По некоторым сообщениям, подростки отправились в бар, чтобы отпраздновать окончание школьных экзаменов.

"Клуб был переполнен. Вход был бесплатным, и вдобавок спиртное тоже наливали бесплатно. Мы начали пить и веселиться вместе с остальными", - рассказала Би-би-си 16-летняя посетительница, попросившая не называть ее имени.

"А потом они начали падать как мухи", - добавила она, говоря о смертях.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших. Выступая на поминальной службе по подросткам, он назвал в качестве причины их гибели "бедствие пьянства среди несовершеннолетних" и пообещал расправиться с недобросовестными владельцами заведений, нарушающими правила продажи алкоголя.

Владелец ночного клуба в Ист-Лондоне предстанет перед судом 19 августа по обвинению в продаже алкоголя несовершеннолетним, двое его сотрудников уже оштрафованы на 2000 рандов (около 118 долларов США) каждый.

Алкоголь или неизвестный газ?

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"Эта трагедия стала еще более ужасающей, потому что это произошло во время празднования месяца молодежи - времени, в течение которого мы выступаем за улучшение социально-экономических условий для молодежи нашей страны", - написал Рамафоса у себя в "Твиттере".

Премьер-министр Восточно-Капской провинции, в которой произошла трагедия, Оскар Мабуяне не назвал возможных причин трагадии, но осудил "невоздержанное употребление спиртных напитков".

Выжившие в ту ночь в ночном клубе рассказывали полиции о давке, возникшей при попытке посетителей бежать из переполненного зала из-за некоего удушающего запаха.

Следствие однако исключило удушение в качестве возможной причины смертей из-за отсутствия характерных в таком случае повреждений.

"Судмедэксперты возьмут образцы тканей, чтобы установить, могло ли причиной смерти стать отравление", - сказал Унати Бинкос. Результаты вскрытия тел еще не обнародованы.

При этом, как сообщает американское издание New York Times, чиновник местного департамента здравоохранения доктор Лита Мативане не исключил давку в помещении из-за паники.

Местные жители, тем временем, высказывают свои версии случившегося.

Из них следует, что ночной клуб был построен наспех, там было два этажа и всего один выход.

Некоторые обрушились на диджея, который играл на вечеринке: якобы газ, который он выпускал в зал, был ядовитым, что и привело к панике и возможному отравлению посетителей.

Шестеро выживших свидетелей заявили полиции, что причиной смертей стала комбинация "странного газа" и паники.