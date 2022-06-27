С Сереной, но без Федерера и Медведева: в Британии стартовал Уимблдон

час назад

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Автор фото, PA Подпись к фото, Сербский теннисист Новак Джокович поборется на Уимблдоне за 21-й титул Большого шлема

В понедельник на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне стартовал 135-й турнир Большого шлема.

В первый день соревнований на кортах сыграют британские теннисисты Энди Маррей и Эмма Радукану, третья ракетка мира Новак Джокович и 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Еще за пару дней до начала Уимблдона у входа на площадку для соревнований образовалась традиционная очередь за билетами. Наиболее опытные фанаты приехали сюда еще в субботу вечером и ночевали в палатках.

В 2020 году турнир отменили из-за пандемии. В прошлом году Уимблдон прошел с ограничениями: количество зрительских мест было ограничено, билеты можно было купить только в интернете.

В этом году Уимблдон попал под огонь критики за свое решение о запрете на участие в соревнованиях российских и белорусских теннисистов на фоне войны в Украине.

Ведущие теннисисты мира осудили это решение, из-за которого более десятка белорусских и российских спортсменов, включая первую ракетку мира Даниила Медведева и шестую ракетку Арину Соболенко, не смогли побороться за певенство в турнире.

Автор фото, HANNAH MCKAY Подпись к фото, В этом году центральный корт Уимблдона отмечает свое 100-летие

Автор фото, PA Подпись к фото, Серена Уильямс во время тренировки на кортах Уимблдона

Автор фото, BBC Sport Подпись к фото, Очередь из желающих попасть на турнир

Из-за запрета на участие белорусских и российских теннисистов международные теннисные ассоциации ATP и WTA в этом году лишили Уимблдон рейтинговых очков, присуждаемых игрокам за победу в каждом круге.

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, одержавший победу на Уимблдоне рекордное количество раз (у него восемь шлемов этого турнира), в этом году не примет в нем участия из-за травмы колена. В прошлом году 40-летний Федерер проиграл в трех сетах поляку Хуберту Хуркачу за выход в полуфинал Уимблдона.

Обладательница 23-х титулов турниров большого шлема Серена Уильямс, пропустившая почти весь теннисный сезон, примет участие в Уимблдоне в этом году. В прошлом году она снялась в первом круге (Уильямс играла против белорусской теннисистки Александры Соснович) из-за травмы, полученной на корте.

"Я не знала, когда и как я снова вернусь [на корты]. Уимблдон - прекрасное место, мне приятно снова быть здесь", - сказала Уильямс во время пресс-конференции.

Сербский теннисист Новак Джокович в этом году поборется за свой 21-й шлем: в случае победы он сможет сократить отставание от испанца Рафаэля Надаля, у которого на данный момент 22 титула.

В этом году Надаль выиграл чемпионаты Австралии и Франции.

Британская теннисистка Эмма Радукану, одержавшая победу на US Open в прошлом году, в первом круге сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

"Надеюсь, я смогу выйти и хорошо помахать ракеткой", - рассказала она Би-би-си перед началом соревнований.

Двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей сыграет в первый день чемпионата против австралийца Джеймса Дакворта.

"Я по-прежнему считаю, что это один из наиболее опастных игроков на траве, - сказал о Маррее один из участников Уимблдона, австралийский теннисист Ник Кирьос. - Пока он находится в хорошей форме, я бы вообще не хотел его видеть на траве".