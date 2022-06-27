Житель Нальчика попросил дочь снять букву Z с машины. Ему дали условный срок

23 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Суд в Нальчике назначил два года лишения свободы условно и штраф в 30 тысяч рублей местному жителю Заурбеку Жамбекову по делу о "дискредитации" российской армии. Такое обвинение мужчине предъявили после того, как он попросил свою 12-летнюю дочь снять с чужой машины наклейку с буквой Z.

Как сообщает телеграм-канал правозащитников из "Мемориала" (внесен в реестр "иностранных агентов" и ликвидирован по решению суда), Жамбекова признали виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК РФ).

До этого Жамбеков уже был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за комментарий в соцсетях.

По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр незарегистрированных объединений-"иноагентов"), это первый известный приговор по уголовной статье о "дискредитации" вооруженных сил России.

По версии следствия, 21 марта Жамбеков поручил своей 12-летней дочери сорвать георгиевскую ленточку, которая была наклеена буквой "Z", с автомобиля на городской парковке.

Жамбеков рассказал правозащитникам, что 16 апреля ему позвонили из центра "Э" (центр по борьбе с экстремизмом МВД) и сказали, что у них есть видеозапись, снятая камерами наблюдения на парковке, и пригласили на встречу. Там его начали расспрашивать об отношении к "спецоперации" в Украине, на что он стал эмоционально отвечать, и в итоге на него составили протокол о неповиновении полиции.

По этой статье суд назначил ему административный арест на пять суток. Пока Жамбеков отбывал его в изоляторе временного содержания, против него возбудили уголовное дело о дискредитации российских вооруженных сил.

Рассмотрение уголовного дела проходило 23-24 июня, уточняет телеграм-канал "Полный ПЦ 2.0". В последнем слове Жамбеков сказал, что не ожидал, что последствия будут такими тяжкими.

"Не знал, что эта буква является чем-то для страны. Это не герб, не флаг, не какой-либо символ. Это просто буква, наклеенная на стекло машины", - заявил он.

Административная статья о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) действует в России с 4 марта. С тех пор власти регулярно пользовались ей для того, чтобы наказывать россиян, несогласных с войной. За повторное нарушение по этой статье может быть возбуждено уголовное дело.

По подсчетам проекта "ОВД-Инфо", всего в России было заведено как минимум 2 457 административных и шесть уголовных дел о дискредитации армии. Еще 60 уголовных дел возбудили по действующей с начала марта статье о распространении "фейков" о действиях российских военных (ст. 207.3 УК РФ).

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: