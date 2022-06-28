Илью Яшина арестовали на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции

час назад

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Автор фото, Getty Images

Оппозиционный политик, бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. Сам Яшин и журналистка Ирина Баблоян, ставшая свидетелем его задержания, утверждают что никакого сопротивления полиции он не оказывал.

Яшин был задержан накануне вечером в парке в Хамовниках. По словам журналистки Ирины Баблоян, которая гуляла вместе с политиком, в какой-то момент к ним подошли полицейские и увели Яшина в машину.

Во вторник в Хамовническом суде выяснилось, что в рапортах полицейских написано, что Яшина задержали, чтобы проверить документы по ориентировке, а он "ответил грубым отказом в категоричной форме", а также толкал полицейских и хватал их за форму, сообщает "Медиазона" (признана в России "иностранным агентом").

Сами полицейские, задержавшие Яшина, в суд не пришли, а судья отказался их вызывать, "поскольку в деле имеются подробные рапорта и объяснения".

Яшин в суде заявил, что не оказывал сопротивления полицейским, и назвал содержание их рапортов "лживым и сфабрикованным".

Журналистка Баблоян, которая была вместе с политиком в момент задержания, свидетельствовала в суде, что тот никак не сопротивлялся задержанию, а сразу пошел с полицейскими.

По мнению Яшина, его задержание - это намек на то, что ему нужно уехать из России. "Типа: "Ну что ж ты такой непонятливый, парень? Уезжай из страны! Как тебе еще объяснить?" Повторю еще раз. Да, я непонятливый. Нет, я никуда не уеду из своей страны", - написал Яшин в своем телеграм-канале.

Яшин - один из немногих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину. Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу уголовного преследования.

В мае на Яшина составили четыре протокола по стате о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовали по трем из них на 90 тысяч рублей. За повторное нарушение по этой статье может быть возбуждено уже уголовное дело.

Комментируя протоколы, Яшин писал: "Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе - уголовное преследование. Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь. Я выступаю против войны, потому что патриот России. А дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал эту преступную бойню".

Также политик проходит свидетелем по делу Алексея Горинова и Елены Котеночкиной - муниципальных депутатов и бывших коллег Яшина, которых обвиняют в распространении "фейков" о действиях российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Горинов был заключен в СИЗО, Котеночкина уехала из России.

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