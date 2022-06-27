Молился ли ты, тренер, после матча? Почему Верховный суд США разрешил школьному учителю обращаться к богу

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джозеф Кеннеди около здания Верховного суда США

Верховный суд США постановил, что американская школа была не права, когда наказала своего тренера по футболу за прилюдную молитву на поле после матча на школьном стадионе в присутствии многочисленных зрителей и игроков. Но как вообще получилось, что высшая судебная инстанция США, которая обычно занимается решением важнейших юридических вопросов, обратила внимание на такой, казалось бы, мелкий случай?

Руководство школы в небольшом городке Берментон около Сиэтла (штат Вашингтон) посчитало, что публичная молитва Джозефа Кеннеди может быть расценена учениками других вероисповеданий как склонение к чуждым им религиозным верованиям с одобрения школы. Однако судьи Верховного суда большинством голосов (шесть против трех) решили, что свобода религиозных отправлений дарована самой конституцией, и школа не в праве это запрещать.

Дело стало знаковым испытанием принципа отделения церкви от государства в США. А для нынешнего состава Верховного суда - уже вторым важным решением, связанным с религией: всего три дня назад он отменил конституционное право на аборт, чего многие годы требовали сторонники американских евангелистских организаций.

Почему он молился?

Мысль о молитве после матча пришла Кеннеди в голову после того, как он посмотрел фильм, в котором тренер по американскому футболу в маленькой религиозной школе вывел свою команду на уровень чемпионата штата, потому что много молился и внушал игрокам христианские ценности.

Сам Кеннеди не был профессиональным игроком - он увлекался футболом, когда служил в морской пехоте, и за эти прошлые заслуги его, собственно, и взяли в Бремертонскую школу. Он с радостью взялся за работу и все семь лет, что он пробыл тренером, усердно молился на поле после игры. Он делал это в одиночестве или со своими игроками, и это никаких нареканий не вызывало.

Но все изменилось, когда в сентябре 2015 года тренер команды соперников (история умалчивает - проигравшей матч или нет) известил руководство школы, что Кеннеди вопреки правилам молится на поле.

Директор Бремертонской школы немедленно заявил тренеру, что его молитвы могут быть истолкованы как одобрение религии школой, а это противоречит многочисленным постановлениям Верховного суда США, которые ограничивают религиозную деятельность в государственных учреждениях.

Кеннеди увещеваниям директора не внял, и в октябре того же года, когда после громкой победы его команды он в окружении целой толпы болельщиков вновь вознес на поле молитвы небесам, школа отправила его в длительный отпуск.

В конце сезона Кеннеди решил не продлевать свой контракт с Бремертоном, а сразу подал против школы иск в Верховный суд США, обвинив ее в нарушении свободы вероисповедания.

Во время юридической баталии, которая длилась шесть лет, судьям предстояло решить серьезный конфликт, заложенный в Первой поправке к конституции, которая с одной стороны защищает свободу слова и вероисповедания, но с другой запрещает государству навязывать кому-либо свою религиозную догму.

Чувства или принуждение?

В ходе прений адвокат Кеннеди утверждал, что его подзащитный - обычный гражданин, решивший выразить свои личные религиозные чувства уже после того, как он закончил исполнять свои тренерские обязанности. А Бремертонская школа, в нарушение дарованных ему конституцией прав, наказывает его за выражение этих самых чувств.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Кеннеди около Верховного суда США

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Адвокат Бремертонской школы, в свою очередь, настаивал, что это была не просто индивидуальная молитва, а нечто куда большее - групповая религиозная акция, проводимая на школьной территории, которую учащиеся и спортсмены с иными религиозными взглядами могли воспринять как принуждение.

В результате Верховный суд США, большинство в котором сейчас составляют консерваторы, принял сторону Джозефа Кеннеди. Судьи сочли, что школа нарушила его право на отправление религиозного обряда исходя из ошибочной предпосылки, будто в ее обязанности входит не допускать такие обряды на публике, хотя она позволила бы ему произнести в сходных обстоятельствах светскую речь.

"Конституция не допускает и не дает права на такого рода дискриминацию", - отметил в заключительном постановлении судья Нил Горсач.

"Религиозная свобода - это не право, которое незаметно отдыхает в уголке, - заявил в свою очередь старший советник Фонда религиозных свобод имени Бекета Лори Уиндэм. - Это право, которое выводит в сферу общественной жизни самую глубокую и важную правду".

...И другие суды: от права на жертвы до иска против Всевышнего

Дело Кеннеди - далеко не первый пример необычного предмета, который приходится рассматривать Верховному суду США. И если у одних истцов есть вполне законны жалобы, то другие просто хотят использовать судебную систему, чтобы доказать свою правоту.

Вот некоторые примечательные случаи в американской истории судопроизводства:

Церковь Лукуми Бабалу Айе против города Хайлиа

В этом деле было странно все - от названия до предмета иска: церковь Лукуми Бабалу Айе, основаная в 1970-е годы выходцами с Кубы и практикующая Сантерию - религию, основанную на африканских и католических традициях, судилась с городом Хайлиа во Флориде, запретившим жертвоприношения животных в ритуальных или религиозных целях.

В церкви настаивали, что запрет ущемляет ее права: согласно некоторым обрядам священники (или жрецы) обязаны были приносить в жертву святым и полубогам разных животных. В результате Верховный суд постановил, что Первая поправка, дарующая свободу вероисповедания, дает церкви право совершать такие жертвоприношения.

США против 95 (или около того) бочек яблочного уксуса

С точки зрения истории американской юриспруденции, времена Сухого закона в начале XX века были одними из самых любопытных. Коррупция, мафия и компании, занимавшиеся темными делишками, цвели пышным цветом. На этом фоне проделки продовольственной компании Douglas Packing Company выглядели детским лепетом: она всего-то и проштрафилась тем, что вместо свежих яблок гнала, нет, даже не самогон, а всего лишь уксус из сухофруктов, вымоченных предварительно в воде. Но американское правительство устроило показательную порку - и в итоге заставило компанию слить уксус (все 95 или около того бочек) в канализацию. Сухой закон давно канул в небытие, а название дела прочно засело в анналах истории (вместе с некоторыми безумными правилами, по-прежнему распространяющимися на продовольственную продукцию).

Чеймберс против Бога

В 2007 году сенатор от штата Небраска Эрни Чеймберс, сам себя называвший агностиком, подал в суд на Всевышнего, вменив тому в вину "смерть, разрушения и устрашение миллионов и миллионов обитателей Земли". Таким образом сенатор хотел продемонстрировать, как важно, чтобы любой гражданин США имел право подать в суд любой иск. Суд иск отклонил на том основании, что у Бога нет известного адреса, и ему невозможно вручить повестку.

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