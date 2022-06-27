Молился ли ты, тренер, после матча? Почему Верховный суд США разрешил школьному учителю обращаться к богу
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Верховный суд США постановил, что американская школа была не права, когда наказала своего тренера по футболу за прилюдную молитву на поле после матча на школьном стадионе в присутствии многочисленных зрителей и игроков. Но как вообще получилось, что высшая судебная инстанция США, которая обычно занимается решением важнейших юридических вопросов, обратила внимание на такой, казалось бы, мелкий случай?
Руководство школы в небольшом городке Берментон около Сиэтла (штат Вашингтон) посчитало, что публичная молитва Джозефа Кеннеди может быть расценена учениками других вероисповеданий как склонение к чуждым им религиозным верованиям с одобрения школы. Однако судьи Верховного суда большинством голосов (шесть против трех) решили, что свобода религиозных отправлений дарована самой конституцией, и школа не в праве это запрещать.
Дело стало знаковым испытанием принципа отделения церкви от государства в США. А для нынешнего состава Верховного суда - уже вторым важным решением, связанным с религией: всего три дня назад он отменил конституционное право на аборт, чего многие годы требовали сторонники американских евангелистских организаций.
Почему он молился?
Мысль о молитве после матча пришла Кеннеди в голову после того, как он посмотрел фильм, в котором тренер по американскому футболу в маленькой религиозной школе вывел свою команду на уровень чемпионата штата, потому что много молился и внушал игрокам христианские ценности.
Сам Кеннеди не был профессиональным игроком - он увлекался футболом, когда служил в морской пехоте, и за эти прошлые заслуги его, собственно, и взяли в Бремертонскую школу. Он с радостью взялся за работу и все семь лет, что он пробыл тренером, усердно молился на поле после игры. Он делал это в одиночестве или со своими игроками, и это никаких нареканий не вызывало.
Но все изменилось, когда в сентябре 2015 года тренер команды соперников (история умалчивает - проигравшей матч или нет) известил руководство школы, что Кеннеди вопреки правилам молится на поле.
Директор Бремертонской школы немедленно заявил тренеру, что его молитвы могут быть истолкованы как одобрение религии школой, а это противоречит многочисленным постановлениям Верховного суда США, которые ограничивают религиозную деятельность в государственных учреждениях.
Кеннеди увещеваниям директора не внял, и в октябре того же года, когда после громкой победы его команды он в окружении целой толпы болельщиков вновь вознес на поле молитвы небесам, школа отправила его в длительный отпуск.
В конце сезона Кеннеди решил не продлевать свой контракт с Бремертоном, а сразу подал против школы иск в Верховный суд США, обвинив ее в нарушении свободы вероисповедания.
Во время юридической баталии, которая длилась шесть лет, судьям предстояло решить серьезный конфликт, заложенный в Первой поправке к конституции, которая с одной стороны защищает свободу слова и вероисповедания, но с другой запрещает государству навязывать кому-либо свою религиозную догму.
Чувства или принуждение?
В ходе прений адвокат Кеннеди утверждал, что его подзащитный - обычный гражданин, решивший выразить свои личные религиозные чувства уже после того, как он закончил исполнять свои тренерские обязанности. А Бремертонская школа, в нарушение дарованных ему конституцией прав, наказывает его за выражение этих самых чувств.
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Конец истории Подкаст
Адвокат Бремертонской школы, в свою очередь, настаивал, что это была не просто индивидуальная молитва, а нечто куда большее - групповая религиозная акция, проводимая на школьной территории, которую учащиеся и спортсмены с иными религиозными взглядами могли воспринять как принуждение.
В результате Верховный суд США, большинство в котором сейчас составляют консерваторы, принял сторону Джозефа Кеннеди. Судьи сочли, что школа нарушила его право на отправление религиозного обряда исходя из ошибочной предпосылки, будто в ее обязанности входит не допускать такие обряды на публике, хотя она позволила бы ему произнести в сходных обстоятельствах светскую речь.
"Конституция не допускает и не дает права на такого рода дискриминацию", - отметил в заключительном постановлении судья Нил Горсач.
"Религиозная свобода - это не право, которое незаметно отдыхает в уголке, - заявил в свою очередь старший советник Фонда религиозных свобод имени Бекета Лори Уиндэм. - Это право, которое выводит в сферу общественной жизни самую глубокую и важную правду".
...И другие суды: от права на жертвы до иска против Всевышнего
Дело Кеннеди - далеко не первый пример необычного предмета, который приходится рассматривать Верховному суду США. И если у одних истцов есть вполне законны жалобы, то другие просто хотят использовать судебную систему, чтобы доказать свою правоту.
Вот некоторые примечательные случаи в американской истории судопроизводства:
Церковь Лукуми Бабалу Айе против города Хайлиа
В этом деле было странно все - от названия до предмета иска: церковь Лукуми Бабалу Айе, основаная в 1970-е годы выходцами с Кубы и практикующая Сантерию - религию, основанную на африканских и католических традициях, судилась с городом Хайлиа во Флориде, запретившим жертвоприношения животных в ритуальных или религиозных целях.
В церкви настаивали, что запрет ущемляет ее права: согласно некоторым обрядам священники (или жрецы) обязаны были приносить в жертву святым и полубогам разных животных. В результате Верховный суд постановил, что Первая поправка, дарующая свободу вероисповедания, дает церкви право совершать такие жертвоприношения.
США против 95 (или около того) бочек яблочного уксуса
С точки зрения истории американской юриспруденции, времена Сухого закона в начале XX века были одними из самых любопытных. Коррупция, мафия и компании, занимавшиеся темными делишками, цвели пышным цветом. На этом фоне проделки продовольственной компании Douglas Packing Company выглядели детским лепетом: она всего-то и проштрафилась тем, что вместо свежих яблок гнала, нет, даже не самогон, а всего лишь уксус из сухофруктов, вымоченных предварительно в воде. Но американское правительство устроило показательную порку - и в итоге заставило компанию слить уксус (все 95 или около того бочек) в канализацию. Сухой закон давно канул в небытие, а название дела прочно засело в анналах истории (вместе с некоторыми безумными правилами, по-прежнему распространяющимися на продовольственную продукцию).
Чеймберс против Бога
В 2007 году сенатор от штата Небраска Эрни Чеймберс, сам себя называвший агностиком, подал в суд на Всевышнего, вменив тому в вину "смерть, разрушения и устрашение миллионов и миллионов обитателей Земли". Таким образом сенатор хотел продемонстрировать, как важно, чтобы любой гражданин США имел право подать в суд любой иск. Суд иск отклонил на том основании, что у Бога нет известного адреса, и ему невозможно вручить повестку.
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