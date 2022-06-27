Федун уходит из "Лукойла", IKEA распродает остатки. Главные экономические новости за день

23 минуты назад

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Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS Подпись к фото, Из-за войны в Украине и введенных из-за нее санкций против России Леонид Федун мог потерять, по оценке агентства Блумберг, до 80% своего состояния

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Федун уходит из "Лукойла"

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун уходит с поста вице-президента компании. Федун - это одна из ключевых фигур для этой компании. Он участвовал в ее основании в 1991 году и занимал пост вице-президента с 1994 года.

В пресс-службе объяснили, что это связано с достижением им пенсионного возраста и семейными обстоятельствами - какими, неясно. Федун родился в Киеве.

В начале марта совет директоров "Лукойла" выступил против войны. На сайте компании было опубликовано заявление с призывом прекратить вооруженный конфликт в Украине. В нем говорилось, что компания "выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия".

Но это заявление не спасло руководство компании от западных санкций. В апреле Великобритания добавила в санкционные списки президента и члена совета директоров "Лукойла" Вагита Алекперова, послечего тот покинул все свои должности в компании. Против Федуна санкции не вводились.

В сообщении компании об уходе Федуна говорится, что он - "ключевой человек в истории "Лукойла" и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК".

В 2021 году Forbes оценивал состояние Федуна и его семьи в 11,1 млрд долларов, а к апрелю 2022 года оно сократилось до 5 млрд долларов (это 23-е место в рейтинге российских миллиардеров).

Из-за войны в Украине и введенных из-за этого санкций против России бизнесмен мог потерять до 80% своего состояния, писало агентство Блумберг.

Федун владеет футбольным клубом "Спартак". Он заявил, что уход из "Лукойла" никак не скажется на клубе: "К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься "Спартаком" - делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался".

Российские власти не согласны на дефолт

Министерство финансов России отреагировало на то, что агентство Блумберг объявило о дефолте России, который, по данным агентства, произошел ночью с воскресенья на понедельник.

Россия не смогла провести выплаты по госдолгу из-за того, что американские власти не продлили лицензию, которая позволяла держателям облигаций получать эти выплаты. У России был месяц, чтобы найти способ заплатить по долгам.

Минфин РФ напоминает, что пытался расплатиться по двум выпускам облигаций заранее - 24 и 25 мая. Тогда еще американская лицензия действовала и проблем с платежами не должно было возникнуть.

Однако международные расчетно-клиринговые компании не провели эти платежи, пишет минфин и советует инвесторам обращаться в эти организации.

Многие эксперты действительно в конце мая считали, что с этими платежами все в порядке, а проблемы возникнут с платежами в июне - соответственно, дефолт будет объявлен через месяц в конце июля.

Однако дефолт, судя по всему, действительно почти ничего не изменил. Он мог бы, например, привести к падению рынков - но они на него не отреагировали: индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 1%, рубль к доллару - почти на 10 копеек.

Как написало агентство Блумберг, в современных условиях дефолт России - это скорее символическое событие, "мрачное свидетельство того, что страна превращается в экономического, финансового и политического изгоя".

Остатки товаров ИКЕА сметают с полок

ИКЕА начала распродавать оставшиеся в российских магазинах товары своим сотрудникам. Эта акция продлится до 1 июля. После этого продажи откроют на сайте компании для всех желающих.

Baza опубликовала видео из подмосковного ТЦ "Мега Химки" с людьми (предположительно, как раз сотрудниками ИКЕА), бегущими за товарами. А телеграм-каналы обратили внимание на объявления на "Авито" о поиске сотрудников ИКЕА "для помощи в приобретении товара на распродаже".

В начале марта ИКЕА, как и многие другие иностранные компании, из-за войны в Украине приостановила деятельность в России и закрыла все свои магазины.

15 июня компания заявила, что сократит бизнес в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех российских заводов - в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Оплот стабильности? Из ЦБ с начала войны "ушло только 50 человек"

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Российский Центробанк стал своего рода оплотом стабильности в экономике страны в период войны. В конце февраля, сразу после того, как Россия напала на Украину и россияне начали массово покупать валюту, опустошать свои счета и переводить деньги за рубеж, Центральный банк резко поднял ставку до 20% и ввел жесткие ограничения на продажу и вывоз валюты. Это помогло стабилизовать экономику, сохранить банки и предотвратить неконтролируемый рост цен.

В СМИ ходили слухи, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, а из регулятора якобы массово увольнялись сотрудники. Издание Meduza, причисленное российскими властями к "иноагентам" со ссылкой на свои источники пишет (Би-би-си из-за особенностей российского законодательства не может дать ссылку на эту статью), что такого не происходило: всего с начала войны из банка уволились 50 человек из штата в 50 тысяч, а команда, наоборот, сплотилась, "чтобы "население страны", которое войну не начинало, жило хотя бы "как в 1990-е годы, а не в конце 1980-х".

Meduza рассказывает, как живет Центральный банк во время вторжения России в Украину. Набиуллина и первый заместитель Ксения Юдаева избегают не только слова "война", но и слова "спецоперация". Юдаева появляется с начала войны на публике только в черном, а Набиуллина уже не носит своих знаменитых брошек.

На первый взгляд, может показаться, что подробности о деталях их одежды не очень важны. Однако, скорее всего, для Набиуллиной и Юдаевой это единственный возможный способ выразить отношение к происходящему.

В публикации описаны конфликты обеих женщин с сообществом экономистов, которые винят их в поддержке войны. Например, известный экономист Константин Сонин специально установил мессенджер Signal, чтобы поговорить с Юдаевой и убедить ее уволиться из ЦБ, а потом, когда она отказалась это сделать, удалил его, "чтобы она даже не могла мне написать".

Экономисты признают, что Банк России стал современным эффективным институтом в РФ, а Meduza описывает, как система постепенно рушится - вместе с российской экономикой.

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