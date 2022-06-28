Власти Шотландии анонсировали второй референдум о независимости на октябрь 2023 года

28 июня 2022, 14:35 GMT Обновлено 10 минут назад

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии на 19 октября будущего года.

"Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года", - сказала Стерджен.

По ее словам, она готова к тому, что это решение будет подвергнуто юридической проверке в Верховном суде, но убеждена в своей правоте и успехе.

Выступая в парламенте Шотландии, Стерджен сказала, что выбранный правительством путь будет нелегким, но его надо пройти ради возможности выбирать собственное будущее.

Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможен благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями.

Однако за те 8 лет, что прошли со времени первого референдума, оба британских премьера-консерватора - Тереза Мэй и Борис Джонсон - неизменно отказывались давать разрешение на проведение второго референдума.

Тем не менее, Никола Стерджен заявила, что начинает процесс урегулирования вопроса со вторым голосованием.

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Между тем лидеры шотландской оппозиции призывают первого министра обратить внимание прежде всего на насущные проблемы шотландцев, а не зацикливаться на референдуме.

Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс заявил, что народ Шотландии уже поставил вопрос независимости на второй план, и правительство должно сосредоточиться на решении насущных проблем, с которыми оно сталкивается прямо сейчас.

А глава шотландских лейбористов Анас Сарвар напомнил, что Никола Стерджен призывала людей, которые не поддержали идею отделения, проголосовать за нее на последних выборах, потому что она поставит во главу угла борьбу с ковидом.

"Разве это не тот случай, когда "пандемическая Никола", которая говорила, что хочет спасти нас, ушла, и вместо нее вернулась Никола, которая хочет разделить нашу страну и провести референдум, которого не хотят две трети шотландцев? Откровенно говоря, Шотландия заслуживает большего", - сказал он.

Всего лишь предвыборное обещание?

Алексей Калмыков, Би-би-си

Глава Шотландии просто выполняет предвыборное обещание - провести повторный референдум до конца 2023 года. Однако власть правящей Шотландской национальной партии ограничена, поскольку правит она только в Шотландии, и то не всем.

Помимо Шотландии в Соединенное Королевство входят еще Англия, Уэльс и Северная Ирландия. После децентрализации власть над некоторыми сферами жизни (образование, здравоохранение и многое другое) в трех из четырех (кроме Англии) была делегирована местным избранным шотландским, валлийским и североирландским властям.

Однако для референдума о развале королевства нужно согласие британского парламента. Его контролирует Консервативная партия Бориса Джонсона, и его правительство наотрез отказывается соглашаться давать шотландцам второй шанс. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, Никола Стерджен пошла на обострение. Но обходным путем.

Закон о референдуме готов, а парламент Шотландии готов принять его. Можно было повысить ставки и пойти напролом, но с риском, что закон будет оспорен в Верховном суде Великобритании и признан неконституционным. Поэтому Стерджен сначала обратилась в этот суд с вопросом: достаточно ли у шотландского парламента полномочий, чтобы назначить референдум?

И тут же объявила, что будет, если суд решит, что недостаточно. Тогда на следующие выборы ее партия пойдет с одним единственным лозунгом - независимость - и, вооруженная результатом, продолжит бороться. Правда, следующие выборы в британский парламент могут состоятся значительно позже желанной для Стерджен даты референдума - срок нынешнего заканчивается только в декабре 2024 года.

Борис Джонсон на этой неделе сказал, что надеется удержаться у власти до середины 2030 годов. Ему на руку схватка со строптивыми шотландцами, потому что в ней он выступает сторонником единства страны, серьезно расколотой на его фанатов и яростных противников.