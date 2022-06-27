В Москве задержан оппозиционный политик Илья Яшин
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
В понедельник вечером в Москве полиция задержала известного оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила в "Телеграме" журналистка Ирина Баблоян.
"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда", - написала в своем телеграм-канале Ирина Баблоян.
Чуть позже друг Яшина рассказал ОВД-Инфо, что политика доставили в ОВД Лужники.
По сведениям Ирины Баблоян, ему вменяют административную статью о неповиновении требованиям сотрудника полиции.
Подтверждения этой информации от адвокатов Яшина пока нет. Как сообщает ОВД-Инфо, к ОВД Лужники приехал адвокат Вадим Прохоров.
Илья Яшин - один из немногих ведущих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину.
Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.
26 апреля двум депутатам Красноселького района Москвы предъявили обвинения по статье о "фейках" о российской армии.
В начале марта совет депутатов принял заявление "О несогласии с военной операцией против Украины".
Яшин, депутат этого совета, был допрошен как свидетель.
В июле 20121 года Яшин ушел с поста главы совета Красносельского района Москвы. Свое решение он объяснил тогда усилившимся давлением на муниципалитет Красносельского района.