В Москве задержан оппозиционный политик Илья Яшин

27 минут назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В понедельник вечером в Москве полиция задержала известного оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила в "Телеграме" журналистка Ирина Баблоян.

"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда", - написала в своем телеграм-канале Ирина Баблоян.

Чуть позже друг Яшина рассказал ОВД-Инфо, что политика доставили в ОВД Лужники.

По сведениям Ирины Баблоян, ему вменяют административную статью о неповиновении требованиям сотрудника полиции.

Подтверждения этой информации от адвокатов Яшина пока нет. Как сообщает ОВД-Инфо, к ОВД Лужники приехал адвокат Вадим Прохоров.

Илья Яшин - один из немногих ведущих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину.

Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.

26 апреля двум депутатам Красноселького района Москвы предъявили обвинения по статье о "фейках" о российской армии.

В начале марта совет депутатов принял заявление "О несогласии с военной операцией против Украины".

Яшин, депутат этого совета, был допрошен как свидетель.