Борис Джонсон: российские ученые - переезжайте в Великобританию!

24 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джонсон сказал, что российские ученые, возмущенные политикой Путина, могут подавать документы на переезд в Британию и работать здесь со своими украинскими коллегами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с открытым приглашением российским ученым, недовольным политикой Путина и ситуацией в стране, переезжать в Великобританию, пишет британская Guardian.

Это предложение российским ученым, сказал Джонсон, - расширение существующей системы партнерства с украинскими университетами, позволяющей украинским ученым продолжать свои исследования в Британии.

"Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", - сказал Джонсон.

В рамках программы "Исследователи в зоне риска", бюджет которой сейчас увеличен почти на 10 млн фунтов стерлингов, в Великобританию приедут около 130 украинских ученых, сообщает Guardian.

Подобную поддержку британские власти предлагают теперь и их российским коллегам.

"Цена свободы того стоит"

Выступая на саммите G7 в Германии, где Джонсон объявил о приглашении российским ученым, британский премьер сравнил необходимость противостоять России с ситуацией во Второй мировой войне.

Он сказал, что, хотя противодействие фашизму также очень дорого стоило, оно затем привело к десятилетиям процветания и стабильности.

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В беседе с Би-би-си Борис Джонсон сказал, что в британской поддержке Украины очень важна "стратегическая выносливость".

"Представьте, если бы мы позволили Путину безнаказанно насильственно завладеть огромными кусками другой страны, суверенной независимой территорией. Уроки этого были бы ужасающими для всех стран бывшего Советского Союза", - сказал Борис Джонсон.

"С точки зрения экономических последствий это означало бы долгосрочную нестабильность и тревогу во всем мире", - подчеркнул он.

В интервью политической редактору Би-би-си Крису Мэйсону британский премьер не уточнил прямо, значит ли это, что позиция Британии заключается в том, что Украине необходимо вернуть все оккупированные Россией территории.

"Нельзя быть больше украинцем, чем сами украинцы, - сказал при этом Джонсон. - Я думаю, это Владимиру Зеленскому и его народу самим решать, чего они хотят, а они хотят свою землю".

В целом, как подчеркнул Джонсон, говоря о противостоянии России, цена свободы того стоит.

Джонсон провел исторические параллели, напомнив об уроках Второй мировой войны и подчеркнув, что демократиям середины прошлого века потребовалось много времени, чтобы осознать, что они должны противостоять тирании и агрессии."Это заняло много времени. Это было очень дорого, но принесло десятилетия и десятилетия стабильности, мирового порядка, который опирался на основанную на правилах международную систему и который стоит защищать. Это стоит защищать, это обеспечивает долгосрочное процветание", - сказал он.