Подруга Эпштейна Гислейн Максвелл приговорена к 20 годам тюрьмы
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Федеральный суд Манхэттена приговорил Гислейн Максвелл к 20 годам тюрьмы за помощь ныне покойному финансисту Джеффри Эпштейну в растлении девочек-подростков и сексуальном насилии над ними.
В декабре 60-летняя британская светская львица была признана виновной по пяти пунктам обвинения из шести, включая самый серьезный - сексуальная эксплуатация несовершеннолетних.
Присяжные посчитали, что в период с 1994 -го по 2004 год она вербовала для Эпштейна девочек-подростков и склоняла четырех из них к сексуальным контактам с финансистом.
Окружной судья США Элисон Натан вынес приговор Максвелл на слушаниях в федеральном суде Манхэттена.
Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в нью-йоркской тюрьме в 2019 году в возрасте 66 лет в ожидании суда по делу о торговле людьми.
Дело Эпштейна стало из самых громких на пике активности движения #MeToo, побуждавшего женщин рассказывать о пережитом сексуальном насилии - часто со стороны богатых и влиятельных людей.
Свидетелями обвинения в суде выступили четыре женщины. Всем им было от 14 до 18 лет, когда Максвелл, по их словам, доставляла их к Эпштейну, а потом в некоторых случаях и сама участвовала в сексуальных играх с ними.
На прошлой неделе прокуроры назвали поведение Максвелл "хищническим" и заявили, что, согласно их интерпретации федеральных правил вынесения приговоров, она заслуживает не менее 30 лет за решеткой.
Обвинение считало Максвелл не просто сообщницей Эпштейна, а ключевым игроком всех его преступлений.
Адвокаты Максвелл считали, что максимальный срок для нее не должен превышать пяти с небольшим лет, поскольку она уже провела в тюрьме значительное время.
Сама Максвелл не признает вину и утверждает, что ее сделали козлом отпущения за грехи Эпштейна. Ее адвокаты говорили на процессе, что пока Эпштейн был жив, его жертвы ни разу не упоминали о роли Максвелл.
Максвелл арестовали в июле 2020 года и затем неоднократно отказывали в освобождении под залог. С тех пор она содержалась в центре задержания в Бруклине, где жаловалась на паразитов и запах канализации в своей камере. Ее адвокат сравнил условия ее содержания с условиями содержания Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят".
В прошедшие выходные Максвелл была помещена в камеру для склонных к самоубийству, однако ее адвокаты заявили, что это излишняя мера, поскольку она не собирается накладывать на себя руки.
В апреле судья Натан отклонил ходатайство Максвелл об оправдательном приговоре, но свел воедино обвинительные приговоры по двум пунктам, поскольку они совпадали. Это позволило сократить максимально возможное наказание Максвелл с 65 до 55 лет.
Кто такая Гислейн Максвелл
Гислейн Максвелл родилась под Парижем в 1961 году. Она - младшая из девяти детей ныне покойного британского медиамагната Роберта Максвелла.
Максвелл провела детские годы в загородном особняке, затем училась в Оксфордском университете. Она говорит на нескольких языках.
Вскоре после смерти отца, в 1991 году, она покинула Великобританию и переехала в США. Там она работала в сфере недвижимости и вскоре встретила Джеффри Эпштейна.
Считается, что они одно время состояли в отношениях и вообще были близки друг к другу - на суде обвинение предъявило ряд фотографий Эпштейна и Максвелл вместе, в частности, в шотландском поместье британской королевы Балморал.
В 2016 году она продала свой таунхаус на Манхэттене и пропала из поля зрения, пока ее не арестовали в июле прошлого года в уединенном особняке в штате Нью-Гэмпшир.
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