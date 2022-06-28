Подруга Эпштейна Гислейн Максвелл приговорена к 20 годам тюрьмы

28 июня 2022, 18:44 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Reuters

Федеральный суд Манхэттена приговорил Гислейн Максвелл к 20 годам тюрьмы за помощь ныне покойному финансисту Джеффри Эпштейну в растлении девочек-подростков и сексуальном насилии над ними.

В декабре 60-летняя британская светская львица была признана виновной по пяти пунктам обвинения из шести, включая самый серьезный - сексуальная эксплуатация несовершеннолетних.

Присяжные посчитали, что в период с 1994 -го по 2004 год она вербовала для Эпштейна девочек-подростков и склоняла четырех из них к сексуальным контактам с финансистом.

Окружной судья США Элисон Натан вынес приговор Максвелл на слушаниях в федеральном суде Манхэттена.

Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в нью-йоркской тюрьме в 2019 году в возрасте 66 лет в ожидании суда по делу о торговле людьми.

Дело Эпштейна стало из самых громких на пике активности движения #MeToo, побуждавшего женщин рассказывать о пережитом сексуальном насилии - часто со стороны богатых и влиятельных людей.

Свидетелями обвинения в суде выступили четыре женщины. Всем им было от 14 до 18 лет, когда Максвелл, по их словам, доставляла их к Эпштейну, а потом в некоторых случаях и сама участвовала в сексуальных играх с ними.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Дело подруги Эпштейна: Тайная жизнь Гислейн Максвелл

На прошлой неделе прокуроры назвали поведение Максвелл "хищническим" и заявили, что, согласно их интерпретации федеральных правил вынесения приговоров, она заслуживает не менее 30 лет за решеткой.

Обвинение считало Максвелл не просто сообщницей Эпштейна, а ключевым игроком всех его преступлений.

Адвокаты Максвелл считали, что максимальный срок для нее не должен превышать пяти с небольшим лет, поскольку она уже провела в тюрьме значительное время.

Сама Максвелл не признает вину и утверждает, что ее сделали козлом отпущения за грехи Эпштейна. Ее адвокаты говорили на процессе, что пока Эпштейн был жив, его жертвы ни разу не упоминали о роли Максвелл.

Автор фото, US ATTORNEY'S OFFICE SDNY Подпись к фото, Обвинение показало присяжным фотографии, призванные продемонстрировать, насколько близки были Максвелл и Эпштейн

Максвелл арестовали в июле 2020 года и затем неоднократно отказывали в освобождении под залог. С тех пор она содержалась в центре задержания в Бруклине, где жаловалась на паразитов и запах канализации в своей камере. Ее адвокат сравнил условия ее содержания с условиями содержания Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят".

В прошедшие выходные Максвелл была помещена в камеру для склонных к самоубийству, однако ее адвокаты заявили, что это излишняя мера, поскольку она не собирается накладывать на себя руки.

В апреле судья Натан отклонил ходатайство Максвелл об оправдательном приговоре, но свел воедино обвинительные приговоры по двум пунктам, поскольку они совпадали. Это позволило сократить максимально возможное наказание Максвелл с 65 до 55 лет.

Кто такая Гислейн Максвелл

Гислейн Максвелл родилась под Парижем в 1961 году. Она - младшая из девяти детей ныне покойного британского медиамагната Роберта Максвелла.

Максвелл провела детские годы в загородном особняке, затем училась в Оксфордском университете. Она говорит на нескольких языках.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гислейн Максвелл и ее отец Роберт Максвелл в 1984 году

Вскоре после смерти отца, в 1991 году, она покинула Великобританию и переехала в США. Там она работала в сфере недвижимости и вскоре встретила Джеффри Эпштейна.

Считается, что они одно время состояли в отношениях и вообще были близки друг к другу - на суде обвинение предъявило ряд фотографий Эпштейна и Максвелл вместе, в частности, в шотландском поместье британской королевы Балморал.

В 2016 году она продала свой таунхаус на Манхэттене и пропала из поля зрения, пока ее не арестовали в июле прошлого года в уединенном особняке в штате Нью-Гэмпшир.

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