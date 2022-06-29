Исторический процесс о нападениях на Париж в 2015 году: главный обвиняемый получил пожизненное

29 июня 2022, 18:50 GMT Обновлено 45 минут назад

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Подпись к фото, Салах Абдеслам - единственный выживший участник нападений в Париже

В Париже завершился суд над обвиняемыми в подготовке и осуществлении самого чудовищного теракта за всю послевоенную историю Франции. Все обвиняемые, кроме одного, были признаны виновными в терроризме. Единственный выживший участник нападения приговорен к пожизненному заключению.

В результате серии нападений 13 ноября 2015 года погибли 130 человек, еще 350 были ранены.

Суд начался в сентябре 2021 года. В ходе крупнейшего судебного процесса в современной истории Франции было представлено более миллиона страниц доказательств, показания дали 2,5 тыс. истцов, в суде выступили 300 адвокатов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Перед началом заседания суд был заполнен юристами и представителями СМИ

Обвиняемыми по делу проходили 20 человек, в том числе единственный выживший непосредственный участник нападения Салах Абдеслам.

Все остальные непосредственные участники теракта, включая его главного организатора и вдохновителя, гражданина Бельгии Абдельхамида Абауда, погибли при оказании сопротивления полиции.

Еще 13 человек обвиняли в подготовке теракта. Шестеро подсудимых по-прежнему находятся в бегах, их судили заочно.

Виновными в терроризме признали 19 человек, обвинение в отношении еще одного подсудимого - Фарида Хархаша - не подтвердилось, он признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества.

Приговор Салаху Абдесламу вынесли первым. Пожизненный срок он должен отбыть полностью, постановил суд.

Что случилось в Париже 13 ноября 2015 года

Субботним вечером 13 ноября, когда бары, кафе, рестораны и театры французской столицы были полны посетителей, а на футбольном стадионе шел матч между сборными Франции и Германии, группа джихадистов, среди которых были и смертники, осуществила целую серию взрывов и нападений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Больше всего жертв было в концертном зале "Батаклан"

В половине десятого вечера у футбольного стадиона "Стад де Франс" прогремел взрыв. Почти сразу после этого террористы открыли стрельбу в нескольких барах, кафе и ресторанах, заполненных посетителями. Затем на стадионе произошло еще два взрыва, также был произведен подрыв на бульваре Вольтер, у концертного зала "Батаклан".

Как развивались события

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

21:20 Подрывник-смертник не смог войти на территорию стадиона "Стад де Франс", где должны были играть сборные Франции и Германии. Охрана остановила его на входе - и он привел взрывное устройство в действие. Погиб прохожий. Несмотря на это, футбольный матч продолжился. Среди зрителей был президент Франции Франсуа Олланд.

21:25 Группа людей, вооруженных автоматами, напала на популярные кафе и клубы в 10-м округе Парижа. Вначале они расстреляли посетителей бара Le Carillon, затем - ресторана камбоджийской кухни Le Petit Cambodge. В этих двух заведениях погибли 15 человек, более 10 были ранены. Нападавшие покинули место происшествия на черной машине "SEAT Leon".

21:30 На стадионе "Стад де Франс" произошло второе нападение смертника, который привел в действие взрывное устройство. Кроме джихадиста, никто не пострадал. Игра продолжилась, но президент Франции был эвакуирован.

21:32 Джихадисты, ехавшие в черном "SEAT Leon", открывают огонь по заведениям на улице де ла Фонтейн о Руа. В итальянском ресторане La Casa Nostra, в кафе Café Bonne Bière и в местной прачечной убиты пять человек, восемь ранены.

21:36 Люди с автоматами продолжают движение. На улице де Шарон они расстреляли людей в популярном ресторане La Belle Équipe, где на уличной террасе сидело немало посетителей. Здесь были убиты 19 человек, еще 9 получили тяжелые ранения.

21:40 В нескольких кварталах от этого места, на бульваре Вольтер, смертник привел в действие взрывное устройство около ресторана Comptoir Voltaire. Один человек получил ранения.

21:47 Начинается нападение на концертный зал "Батаклан", расположенный на бульваре Вольтер. Перед аудиторией в 1,5 тыс. людей здесь выступает американская рок-группа Eagles of Death Metal. В зал врываются три вооруженных джихадиста и открывают огонь по зрителям. Некоторым удается выбежать через боковые двери, часть людей выбирается на крышу здания. Нападавшие проводят в концертном зале более двух часов.

21:53 Около стадиона "Стад де Франс", где все еще идет футбольный матч, прогремел еще один взрыв: смертник привел в действие взрывное устройство у закусочной McDonald's; ранения получили более 50 человек, семеро - тяжелые. Игра продолжилась - и закончилась около 23:00 победой Франции со счетом 2:0. Из соображений безопасности зрителей решили некоторое время не выпускать из стадиона.

00:20 Французский спецназ штурмует здание "Батаклана". Двое из нападавших привели в действие свои пояса смертников, пояс третьего взрывается после того, как в него попадает полицейская пуля. В результате нападения на "Батаклан" 90 человек были убиты, сотни получили ранения.

Именно в "Батаклане" погибло больше всего людей. Там в тот вечер выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal, и свободных мест в зале не было. Вооруженный террорист открыл огонь по зрителям, застрелив и ранив более ста человек.

Это нападение в Париже стало самым масштабным по числу жертв со времен Второй мировой войны. Нападение стало самым кровавым в Европе после взрывов в Мадриде в 2004 году.

Позже ответственность за нападение взяли на себя джихадисты из "Исламского государства" (группировка признана террористической и запрещена в России и других странах мира), хотя с точностью связь между ИГ и нападавшими пока не установлена.

"Это были долгие десять месяцев"

Свидетели и пострадавшие говорят, что рады тому, что десять месяцев душераздирающих слушаний подошли к концу.

"Это были долгие 10 месяцев, но я думаю, что мы можем гордиться тем, чего достигли", - говорит президент ассоциации жертв теракта "Жизнь для Парижа" Артур Денуво, переживший стрельбу в "Батаклане".

"У нас, жертв и свидетелей, были очень невысокие ожидания в отношении судебного процесса", - сказал Денуво агентству Рейтер. "Но суд прошел по другому сценарию: террористы начали говорить, они ответили на наши показания. Этого никогда раньше не случалось".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Мартин Веттес и Оливия Ронен, адвокаты Салаха Абдеслама в здании суда 24 июня 2022 года

Салах Абдеслам, главный обвиняемый, начал процесс, гордо заявив, что был "солдатом Исламского государства", но позже извинился перед семьями погибших.

"Когда Салах Абдеслам решил извиниться, я не знал, было ли это подлинным желанием или нет. Но все же - раз он почувствовал, что должен сделать такой шаг, это, наверное, считается раскаянием", - говорит Денуво.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мемориал погибшим в теракте в Париже 13 ноября 2015 года

По словам Денуво, он и другие пострадавшие и семьи убитых, чувствуют облечение от того, что суд окончен, система правосудия справилась с обязанностями и они все могут перестать думать о трагедии и жить дальше.

Постановление суда может быть обжаловано.

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