Исторический процесс о нападениях на Париж в 2015 году: главный обвиняемый получил пожизненное
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В Париже завершился суд над обвиняемыми в подготовке и осуществлении самого чудовищного теракта за всю послевоенную историю Франции. Все обвиняемые, кроме одного, были признаны виновными в терроризме. Единственный выживший участник нападения приговорен к пожизненному заключению.
В результате серии нападений 13 ноября 2015 года погибли 130 человек, еще 350 были ранены.
Суд начался в сентябре 2021 года. В ходе крупнейшего судебного процесса в современной истории Франции было представлено более миллиона страниц доказательств, показания дали 2,5 тыс. истцов, в суде выступили 300 адвокатов.
Обвиняемыми по делу проходили 20 человек, в том числе единственный выживший непосредственный участник нападения Салах Абдеслам.
Все остальные непосредственные участники теракта, включая его главного организатора и вдохновителя, гражданина Бельгии Абдельхамида Абауда, погибли при оказании сопротивления полиции.
Еще 13 человек обвиняли в подготовке теракта. Шестеро подсудимых по-прежнему находятся в бегах, их судили заочно.
Виновными в терроризме признали 19 человек, обвинение в отношении еще одного подсудимого - Фарида Хархаша - не подтвердилось, он признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества.
Приговор Салаху Абдесламу вынесли первым. Пожизненный срок он должен отбыть полностью, постановил суд.
Что случилось в Париже 13 ноября 2015 года
Субботним вечером 13 ноября, когда бары, кафе, рестораны и театры французской столицы были полны посетителей, а на футбольном стадионе шел матч между сборными Франции и Германии, группа джихадистов, среди которых были и смертники, осуществила целую серию взрывов и нападений.
В половине десятого вечера у футбольного стадиона "Стад де Франс" прогремел взрыв. Почти сразу после этого террористы открыли стрельбу в нескольких барах, кафе и ресторанах, заполненных посетителями. Затем на стадионе произошло еще два взрыва, также был произведен подрыв на бульваре Вольтер, у концертного зала "Батаклан".
Как развивались события
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
21:20 Подрывник-смертник не смог войти на территорию стадиона "Стад де Франс", где должны были играть сборные Франции и Германии. Охрана остановила его на входе - и он привел взрывное устройство в действие. Погиб прохожий. Несмотря на это, футбольный матч продолжился. Среди зрителей был президент Франции Франсуа Олланд.
21:25 Группа людей, вооруженных автоматами, напала на популярные кафе и клубы в 10-м округе Парижа. Вначале они расстреляли посетителей бара Le Carillon, затем - ресторана камбоджийской кухни Le Petit Cambodge. В этих двух заведениях погибли 15 человек, более 10 были ранены. Нападавшие покинули место происшествия на черной машине "SEAT Leon".
21:30 На стадионе "Стад де Франс" произошло второе нападение смертника, который привел в действие взрывное устройство. Кроме джихадиста, никто не пострадал. Игра продолжилась, но президент Франции был эвакуирован.
21:32 Джихадисты, ехавшие в черном "SEAT Leon", открывают огонь по заведениям на улице де ла Фонтейн о Руа. В итальянском ресторане La Casa Nostra, в кафе Café Bonne Bière и в местной прачечной убиты пять человек, восемь ранены.
21:36 Люди с автоматами продолжают движение. На улице де Шарон они расстреляли людей в популярном ресторане La Belle Équipe, где на уличной террасе сидело немало посетителей. Здесь были убиты 19 человек, еще 9 получили тяжелые ранения.
21:40 В нескольких кварталах от этого места, на бульваре Вольтер, смертник привел в действие взрывное устройство около ресторана Comptoir Voltaire. Один человек получил ранения.
21:47 Начинается нападение на концертный зал "Батаклан", расположенный на бульваре Вольтер. Перед аудиторией в 1,5 тыс. людей здесь выступает американская рок-группа Eagles of Death Metal. В зал врываются три вооруженных джихадиста и открывают огонь по зрителям. Некоторым удается выбежать через боковые двери, часть людей выбирается на крышу здания. Нападавшие проводят в концертном зале более двух часов.
21:53 Около стадиона "Стад де Франс", где все еще идет футбольный матч, прогремел еще один взрыв: смертник привел в действие взрывное устройство у закусочной McDonald's; ранения получили более 50 человек, семеро - тяжелые. Игра продолжилась - и закончилась около 23:00 победой Франции со счетом 2:0. Из соображений безопасности зрителей решили некоторое время не выпускать из стадиона.
00:20 Французский спецназ штурмует здание "Батаклана". Двое из нападавших привели в действие свои пояса смертников, пояс третьего взрывается после того, как в него попадает полицейская пуля. В результате нападения на "Батаклан" 90 человек были убиты, сотни получили ранения.
Именно в "Батаклане" погибло больше всего людей. Там в тот вечер выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal, и свободных мест в зале не было. Вооруженный террорист открыл огонь по зрителям, застрелив и ранив более ста человек.
Это нападение в Париже стало самым масштабным по числу жертв со времен Второй мировой войны. Нападение стало самым кровавым в Европе после взрывов в Мадриде в 2004 году.
Позже ответственность за нападение взяли на себя джихадисты из "Исламского государства" (группировка признана террористической и запрещена в России и других странах мира), хотя с точностью связь между ИГ и нападавшими пока не установлена.
"Это были долгие десять месяцев"
Свидетели и пострадавшие говорят, что рады тому, что десять месяцев душераздирающих слушаний подошли к концу.
"Это были долгие 10 месяцев, но я думаю, что мы можем гордиться тем, чего достигли", - говорит президент ассоциации жертв теракта "Жизнь для Парижа" Артур Денуво, переживший стрельбу в "Батаклане".
"У нас, жертв и свидетелей, были очень невысокие ожидания в отношении судебного процесса", - сказал Денуво агентству Рейтер. "Но суд прошел по другому сценарию: террористы начали говорить, они ответили на наши показания. Этого никогда раньше не случалось".
Салах Абдеслам, главный обвиняемый, начал процесс, гордо заявив, что был "солдатом Исламского государства", но позже извинился перед семьями погибших.
"Когда Салах Абдеслам решил извиниться, я не знал, было ли это подлинным желанием или нет. Но все же - раз он почувствовал, что должен сделать такой шаг, это, наверное, считается раскаянием", - говорит Денуво.
По словам Денуво, он и другие пострадавшие и семьи убитых, чувствуют облечение от того, что суд окончен, система правосудия справилась с обязанностями и они все могут перестать думать о трагедии и жить дальше.
Постановление суда может быть обжаловано.
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