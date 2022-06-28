Совбез ООН обсудит ракетный удар России по Кременчугу, где погибло по меньшей мере 20 человек

45 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images

Во вторник 28 июня Совбез ООН проведет заседание по поводу ракетного удара России по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в результате которого погибли как минимум 20 человек. Минобороны РФ утверждает, что российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием в районе Кременчугского завода дорожных машин, и детонация хранившихся там боеприпасов вызвала пожар в "не функционировавшем" ТЦ.

Темой заседания Совбеза ООН заявлено "Поддержание мира и безопасности в Украине". О созыве Совета Безопасности попросил Киев.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик после ракетного удара по кременчугскому ТЦ заявлял, что "гражданская инфрастуктура, которая включает в себя торговые центры, и мирные жители не должны становиться целью".

Россия свою вину в произошедшей трагедии ожидаемо отрицает. По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, произошедшее в Кременчуге похоже на провокацию со стороны Украины, поэтому необходимо дождаться заявления минобороны РФ.

Что говорит каждая из сторон о произошедшем

Спасательная операция в торговом центре продолжается. Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил журналистам, что на сегодняшний день известно уже как минимум о 20 погибших в результате ракетного удара по ТЦ.

Еще 59 человек получили ранения, из них 25 госпитализированы. Кроме того, по словам Тимошенко, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в момент удара в здании могли находиться около тысячи человек. ТЦ "не представлял никакой опасности" для российской армии, подчеркнул президент, не имел "стратегической ценности".

В российском военном ведомстве утверждают обратное. Там во вторник заявили, что российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся там боеприпасов, утверждают российские военные, вызвала пожар в "не функционировавшем" ТЦ.

Командование Воздушных сил ВСУ Украины заявило, что в ТЦ попали ракеты Х-22, выпущенные с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, базирующихся на территории Курской области.

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Что за ракету выпустили по ТЦ в Кременчуге?

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си

Авиационная крылатая ракета Х-22, о применении которой российскими самолетами сообщило командование ВВС Украины, - довольно удачная разработка советского ВПК, которая сейчас считается сильно устаревшей. Созданная в 1960-х годах и доработанная в 1970-х, эта ракета для своего времени обладала впечатляющей скоростью в 4 000 километров в час, дальностью в 500 километров и довольно большой мощностью боевой части.

Изначально планировалось сделать два варианта ракеты - для поражения кораблей и для обстрела целей на поверхности с использованием ядерного заряда. Однако впоследствии было выпущено несколько других модификаций, одна из которых - Х-22НА - позволяет обстреливать цели на земле по заданным координатам.

Этот вариант Х-22 отличается от противокорабельной версии ракеты, которая использует головку самонаведения, чтобы найти корабль либо радар, тем, что просто целится "в точку на карте".

Противокорабельная версия при стрельбе по наземным целям малоэффективна, потому что навестись на цель, которая находится на поверхности земли, ей довольно трудно.

В любом случае ракеты Х-22 были созданы для преодоления систем ПВО 1970-х годов и уязвимы для систем радиоэлектронной борьбы и современных противоракетных комплексов.

Эти ракеты не первый раз фигурируют в сводках из Украины. Ещё 11 июня министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке сообщало, что с апреля российские военные самолеты использовали для ударов по наземных целям десятки ракет Х-22.

17 июня об использовании Х-22 против целей в Донецкой области сообщали официальные источники в Украине.

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