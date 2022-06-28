Бизнесмен Михальченко приговорен к 20 годам строгого режима по делу о хищениях при строительстве резиденции Путина

52 минуты назад

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Автор фото, Alexander Sherbak/TASS

Бизнесмена Дмитрия Михальченко признали виновным в хищениях при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Второй Западный окружный военный суд назначил бизнесмену 20 лет колонии строгого режима. В 2018 году он уже получил срок по делу о контрабанде.

Именно 20 лет просило для бизнесмена обвинение. Также он должен будет заплатить штраф в размере 1 млн рублей. Для остальных пятерых фигурантов обвинение просило от восьми до 18 лет заключения.

Все фигуранты дела признаны виновными в особо крупной растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК), а экс-гендиректор холдинговой компании "Форум" Михальченко, а также бывший директор ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрей Каминов и экс-глава компании "Стройфасад" Сергей Литвинов - в создании, руководстве и участии в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве резиденции президента России в Ново-Огареве было возбуждено в 2017 году. Расследование завершили в 2018 году.

Сам Михальченко был арестован еще в 2016 году по делу о контрабанде алкоголя. Затем стало известно, что следователи обвиняют его и по делу о хищениях при строительстве путинской резиденции. По этому делу он не признал вину, а по первому - признал частично.

Каминову суд назначил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Экс-руководителя Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России генерала-лейтенанта запаса Игоря Васильева и начальника одного из отделов этой же службы полковника Дмитрия Улитина суд приговорил к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно со штрафами по 500 тысяч рублей и лишением званий.

Еще двоим фигурантам - Литвинову и одному из бывших руководителей компании "Климат проф" Борису Мальцеву - суд назначил 11 лет колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. руб. и три года колонии общего со штрафом в 500 тыс. руб. соответственно. Литвинов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Тесные взаимоотношения с руководством ФСО"

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По версии следствия, Михальченко, имея тесные взаимоотношения с руководством ФСО России, использовал их для постоянного получения бюджетных средств при реализации госконтрактов с целью обогащения.

Суд взыскал со всех осужденных более 1,2 млрд рублей по гражданскому иску ФСО России в счет материального ущерба.

Как заявляли представители прокуратуры в суде, Михальченко создал преступное сообщество в 2011 году.

Оно, по их данным, в 2014-2015 годах похитило 1 млрд 267 млн рублей при реализации госконтракта по строительству объектов резиденции президента в Ново-Огареве. Эта сумма - часть аванса, выплаченного ФГУП "Атэкс" в рамках заключенного с ФСО госконтракта на строительство дома приемов, гостиницы со спортзалом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта и других объектов Огарева-53 (название резиденции президента).

По версии обвинения, оборудование и материалы закупались по завышенным ценам.

В частности, как говорили прокуроры, была многократно увеличена стоимость оборудования для вентиляции и кондиционирования, а при облицовке дома приемов натуральным гранитом некоторые материалы заменялись более дешевыми.

По словам гособвинителей, для производства работ Михальченко привлек подконтрольные ему организации, руководители которых согласились перечислять холдинговой компании "Форум" 15% от стоимости контрактов.

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