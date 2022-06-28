Адвокат подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова задержан по закону о "военных фейках"

час назад

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Автор фото, Dmitry Talantov Подпись к фото, По словам коллег, дело на Талантова завели из-за его апрельского поста в "Фейсбуке"

Дмитрий Талантов, адвокат обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, задержан сотрудниками Следственного комитета России (СКР). Оказалось, что Талантов проходит подозреваемым по статье о распространении ложной информации о вооруженных силах или госорганах России, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дмитрия Талантова, возглавляющего адвокатскую палату Удмуртии, задержали в Ижевске утром во вторник. О задержании Талантов успел написать в "Фейсбуке". "Прошу сообщить всем о задержании моем. С трудом пишу, [пока] не видят", - cообщил адвокат.

Талантов не уточнил, с чем связано задержание, но позднее выяснилось, что его привлекли в качестве подозреваемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Эта статья начала действовать в марте, всего через несколько недель после начала российского вторжения в Украину.

Адвокату вменяют распространение ложной информации "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержание Дмитрия Талантова может нанести еще один существенный удар по защите Ивана Сафронова, сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев. "На руках у Талантова было множество проектов ходатайств по делу журналиста", - сказал он.

"Ложные данные о деятельности ФСБ"

О том, что дело заведено по ст. 207.3 УК РФ, сообщил Би-би-си коллега Талантова, адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов, также защищающий Ивана Сафронова.

По его словам, дело на Талантова завели из-за его апрельской публикации в "Фейсбуке". "Коммерсантъ" со ссылкой на свои данные пишет, что Талантову вменяют распространение ложных данных о деятельности ФСБ. Следственный комитет на момент публикации материала комментариев не давал.

В рамках дела проходят обыски по четырем адресам, в том числе дома у Талантова и в адвокатской палате Удмуртии, которую он возглавляет. При этом дело ведут следователи управления СКР по Юго-Западному округу Москвы - почему именно они, Смирнов сказать затруднился, но в этом случае Талантова должны доставить на следственные действия в Москву.

Федеральная палата адвокатов России сообщила, что предпринимает усилия для получения официальной информации о причинах и основаниях задержания Талантова и "настаивает на безусловном соблюдении всех предусмотренных законом правил и процессуальных гарантий в отношении коллеги".

Дело Ивана Сафронова

Адвокат вошел в дело обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова в августе прошлого года, после того как другой защитник - Иван Павлов (внесенный российскими властями в реестр "иноагентов") - тоже попал под уголовное преследование.

Павлова обвинили тогда в разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова. Разглашением таких данных следователи посчитали передачу Павловым в СМИ постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, что адвокат рассказал журналистам о появлении в деле журналиста секретного свидетеля.

Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу, среди которых был и Иван Сафронов.

Вскоре Роскомнадзор заблокировал сайт объединения "Команда 29", которым руководил Павлов, по требованию прокуратуры, посчитавшей, что проект связан с чешской "нежелательной организацией". Через несколько дней "Команда 29" объявила о закрытии.

Дело бывшего спецкора "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова суд начал рассматривать по существу в марте. Дело слушается в закрытом режиме.

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