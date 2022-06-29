"Миссис Плес", которая выглядела слишком молодо. Ученые выяснили, что раннему предку человека на миллион лет больше, чем считалось

57 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Копия черепа, принадлежавшего "миссис Плес", чьи окаменелые останки были обнаружены в южноафриканской пещере в 1947 году

Согласно новому исследованию, окаменелые останки некоторых древнейших предков человечества гораздо старше, чем считалось ранее. Окаменелости, включая останки древней пещерной женщины "Миссис Плес", были обнаружены в пещерах Южной Африки, известных как "Колыбель человечества". Современные методы исследования позволяют предположить, что им от 3,4 до 3,7 млн лет.

Новая хронология может изменить общепринятые представления об эволюции человека - она могла идти разными путями и в разных местах.

Долгие годы ученые считали, что возраст африканского австралопитека, Australopithecus africanus, чьи окаменелости были обнаружены в пещерах Стеркфонтейн под Йоханнесбургом, составляет 2,1 - 2,6 млн лет. "Но в хронологию это не вписывалось", - говорит французский ученый Лоран Брюссель, один из авторов исследования, опубликованного в понедельник в научном журнале PNAS.

Он объясняет, что около 2,2 млн лет назад по этому региону уже бродил другой вид - человек умелый (Homo habilis) - самый первый представитель рода Homo, в котором позже появятся современные люди (Homo sapiens). Но на глубине пещеры, где была найдена миссис Плес, не было обнаружено никаких признаков Homo habilis. "Было очень странно видеть, что австралопитеки сумели прожить так долго", - сказал ученый агентству Франс пресс.

Эволюция человека

Сахелантроп ( Sahelanthropus tchadensis ) - около 7-6 млн лет назад

( ) - около 7-6 млн лет назад Ардипитек ( Ardipithecus ramidus ) - около 6-4 млн лет назад

( ) - около 6-4 млн лет назад Австралопитеки ( Australopithecus ) - 4,4 -1,4 млн лет назад

( ) - 4,4 -1,4 млн лет назад Человек умелый ( Homo habilis ) - 2 - 1,5 млн лет назад

( ) - 2 - 1,5 млн лет назад Человек прямоходящий ( Homo erectus ) - около 2 - 1 млн лет назад

( ) - около 2 - 1 млн лет назад Гейдельбергский человек ( Homo heidelbergensis ) - 600 - 200 тыс. лет назад

( ) - 600 - 200 тыс. лет назад Неандерталец ( Homo neanderthalensis ) - около 200 тыс. лет назад

( ) - около 200 тыс. лет назад Человек (Homo sapiens) - около 315 тыс. лет назад

Сомнение в возрасте "Миссис Плес" также вызвало недавнее исследование, показавшее, что почти полный скелет австралопитека, известного как "Маленькая нога" ("Little Foot"), имел возраст 3,67 млн лет.

Новые данные позволяют предположить, что представители Australopithecus africanus, в том числе "Миссис Плес", были современниками Australopithecus afarensis из Восточной Африки, включая найденную в Эфиопии Люси возрастом 3,2 миллиона лет, сказал один из авторов исследования Доминик Стратфорд.

Два вида могли скрещиваться

Обновленная хронология означает, что эти два вида, существовавшие параллельно, могли взаимодействовать друг с другом, а также скрещиваться и размножаться, считают ученые. "В течение миллионов лет у этих видов, живших всего в 4 тысячах километров друг от друга, было достаточно времени, чтобы путешествовать, спариваться друг с другом... поэтому мы можем представить себе общую эволюцию по всей Африке", - сказал Лоран Брюссель.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Маленькая Нога": древнейший скелет человеческого предка

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Эволюционная линия современного человека в этом случае выглядит более запутанной, а его семейное древо, по словам Брюсселя, "больше похоже на куст".

Ранее южноафриканский австралопитек ранее считался "слишком молодым", чтобы быть предком рода Homo, сказал Стратфорд. Поэтому родина Люси - Восточная Африка - считалась более вероятным местом эволюции современного человека. Новая датировка позволяет, что у южноафриканских австралопитеков был миллион лет, чтобы совершить этот эволюционный скачок, так что "Миссис Плес" и ее вид в целом могли быть ранними предками людей.

Предыдущие датировки недооценивали возраст "Миссис Плес", потому что они измеряли минеральные отложения кальцитового потока, которые были моложе, чем остальной участок пещеры, говорится в исследовании.

Для последнего исследования ученые использовали метод, называемый космогенным нуклидным датированием. Он изучает уровни редких изотопов, образовавшихся, когда породы, содержащие кварц, облучались потоками высокоэнергичных космических частиц. "Их радиоактивный распад датирует время, когда камни были погребены в пещере, когда они оказались на входе вместе с окаменелостями", - говорит ведущий автор исследования Дэррил Грейнджер из Университета Пердью в США.

В южноафриканских пещерах было найдено больше останков ранних людей, чем где-либо еще в мире. В 1947 году здесь и обнаружили почти полный череп пещерной женщины, которую назвали "Миссис Плес".

По данным Смитсоновского музея, представители вида австралопитеков, ходившие на двух ногах, были гораздо ниже ростом, чем современные люди. Рост мужчин составлял в среднем 138 см, а женщин - 115 см.

Автор фото, P.PLAILLY/E.DAYNES/SPL Подпись к фото, Останки гоминида Люси

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