Болгария высылает из страны сразу 70 сотрудников дипмиссии России

час назад

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Автор фото, Getty Images

Болгария решила объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала российской дипмиссии в Софии. Об этом объявил премьер Кирил Петков, правительству которого на прошлой неделе было отказано в доверии. Петков увидел в вотуме недоверия происки Москвы. Хотя и прежний премьер-министр в марте прошлого года призывал Россию перестать шпионить.

Сколько останется?

МИД Болгарии сообщил, что послу Элеоноре Митрофановой вручена устная нота и поименный список тех, кто должен покинуть страну до полуночи 3 июля, сообщает "Дневник". Болгарское издание назвало это беспрецедентным для отношений между двумя странами событием за многие десятилетия.

София объявила нежелательными 70 сотрудников дипмиссии, но на этом не намерена останавливаться. Из заявления МИД Болгарии следует, что число дипломатических сотрудников в обеих странах должно быть сохранено в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.

По неофициальной информации, пишет издание, сейчас в российском посольстве в Софии работает около 150 сотрудников - и это означает сокращение его штата даже не вдвое, а на две трети.

"Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России", - подтвердили ТАСС в посольстве. Источник в МИД России заявил агентству, что Россия ответит на высылку. "Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве и РИА Новости.

Неизбежный ответ Москвы, возможно, и не будет равным по числу высылаемых сотрудников, но вполне может привести к параличу и даже закрытию посольства Болгарии в России, опасается издание "Дневник".

За что?

"Все, кто работает против интересов Болгарии, должны будут вернуться в страну, из которой приехали", - заявил Петков, который продолжает исполнять обязанности премьера после отставки своего правительства. Из его слов следуют, что многие высылаемые, работая в посольстве под прикрытием, занимались тайными миссиями.

Болгария высылает советника-посланника Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, а также директора культурно-информационного центра, пишет ТАСС. Из генконсульства в городе Русе будут высланы все дипломаты и техперсонал. Генконсульство в Варне тоже практически останется без сотрудников. Поэтому консульский отдел посольства в Софии и консульство в Варне приостанавливают работу, а консульство в Русе закрывается, сообщили в посольстве.

"В воскресенье мы ожидаем, что полный самолет на 70 мест вернется в Москву", - добавил ушедший в отставку премьер. "Когда иностранные правительства попытаются вмешаться во внутренние дела Болгарии, мы будем этому противодействовать", - заявил он журналистам.

Его слова прозвучали в то время, когда лидеры НАТО собираются в Мадриде на саммит, отмечает "Дневник". Болгарскую делегацию возглавляет президент Румен Радев.

Контекст

Болгария переживает правительственный кризис. Лидер партии "Есть такой народ" объявил о выходе из партийной коалиции, после чего 22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству.

Голосование предложили провести депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Борисова принято считать пророссийским политиком, Петкова - сторонником НАТО.

Петков после вотума недоверия его правительству обвинил в этом не только болгарских политиков, но и российского посла Митрофанову.

"То, что Митрофанова виновата - это, наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата, - отвечала посол в эфире телеканала "Россия 24". - Но на самом деле, в прошлом году был огромный правительственный и парламентский кризис, три раза проходили выборы в парламент, наконец, он собрался. В парламенте партии очень разнонаправленные".

Петков получил пост премьера по итогам парламентских выборов в декабре 2021 года. Наибольшее число мест в парламенте получила коалиция "Продолжаем перемены", которой руководят он и Асен Васильев. В коалиции с Болгарской социалистической партией, избирательным блоком "Демократическая Болгария" и партией "Есть такой народ" было сформировано правительство.

Партия ГЕРБ обвиняет премьера в том, что тот не смог справиться с растущей инфляцией.

Петков занял жесткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину. Его страна одна из первых ответила категорическим отказом платить за газ рублями. Болгария была в числе стран, отказавшихся открыть свое небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, когда тот собирался посетить с визитом Белград.

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Андрей Захаров, корреспондент Русской службы Би-би-си, о мечте Петкова:

"Высылка российских дипломатов - это "лебединая песня" премьера Кирила Петкова. Он стал премьером в прошлом году после длительного парламентского кризиса, причем его назначение поддержала главная русофильская партия Болгарии - Болгарская социалистическая партия, наследница компартии, которая руководила страной во времена социализма. Поддержал его и президент Румен Радев, который никогда не скрывал своего русофильства и, например, выступал против поставок болгарского оружия Украине.

После начала войны между Радевым и Петковым начались разногласия из-за позиции вокруг поставок оружия. Петков учредил партию "Продолжаем перемены" и на первой же пресс-конференции заявил о своей максимальной поддержке НАТО - в том числе в вопросе поставок оружия.

Тогда же вице-премьер его правительства Асен Васильев сказал, что российский посол Элеонора Митрофанова за свои слова в поддержку войны и грубые высказывания по отношению к правительству Болгарии вполне достойна высылки из страны.

Но исполнить эти угрозы - например, выслать дипломатов - Петков не мог из-за того, что представлял коалицию, в которой была и соцпартия. Кроме того, в болгарской элите (прежде всего силовой) всегда были сильны русофильские настроения. А теперь, когда он получил вотум недоверия и ушел в отставку, он сделал то, что всегда хотел сделать: сильно сократил число российский дипломатов. Правда, Митрофанова осталась в Софии.

Предыдущие высылки

В марте прошлого года, когда София в очередной раз объявила персонами нон грата российских дипломатов, прежний премьер-министр Борисов призвал Россию перестать шпионить. "Дружба есть дружба, мы всегда это демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но шпионить за нашими возможностями в НАТО [нельзя]", - говорил он.

Двое сотрудников военной разведки Болгарии, которых задержали во время спецоперации в Софии, тогда были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

К тому времени Болгария выслала уже шесть российских дипломатов, в том числе военного атташе. Их также заподозрили в шпионаже.

Как и другие страны, Болагрия высылала российских дипломатов в ответ на вторжение в Украину.

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