Новые санкции США, Россия осталась без Johnnie Walker и финских шин. Главные экономические новости за день

час назад

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Автор фото, Zuma/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Санкции против КАМАЗа, Ростеха и Тины Канделаки

Американские власти представили новый санкционный пакет, куда вошли 70 российских компаний и 29 человек.

Из крупных российских компаний в список попал Ростех и связанные с ним структуры. Власти США называют его "краеугольным камнем российских оборонного, промышленного, технологического и производственного секторов" российской экономики.

И тут американские власти явно не ошибаются: в Ростех входят многие ключевые российские производства, например, автомобильный завод КАМАЗ и авиастроительная компания "Туполев" (через Объединенную авиастроительную компанию, которая во вторник также попала под санкции).

И КАМАЗ, и "Туполев" оказались в санкционных списках - их активы в США будут заморожены, а американским компаниям, банкам и населению будет запрещено иметь с ними дело. Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин - тоже в этих списках.

Включение "Туполева" власти США объясняют просто: его бомбардировщики используются для войны в Украине.

Кроме того, США запретили импорт российского золота - об этом еще раньше, в ходе саммита "Большой семерки" страна договорилась с Великобританией, Канадой и Японией.

Власти США объясняют, что для России это одна из самых крупных статей экспорта, если не считать нефти и газа - запрет должен ударить по российской экономике.

Исключение США сделали для золота, которое на момент введения санкций находилось не в России, - его можно будет ввозить в Соединенные Штаты.

В санкционные списки добавили и некоторое количество физических лиц - например, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его семью, а также его подчиненную, экс-руководительницу аппарата минобороны России Евгению Васильеву, которую СМИ называли его "близкой знакомой".

Сердюков был отправлен в отставку в 2012 году из-за скандала с растратой бюджета в ведомстве, а Васильева была приговорена к пяти годам колонии, но вышла на свободу всего через несколько месяцев. СМИ писали, что Сердюков и Васильева поженились.

В списках США оказалась известная телеведущая и заместитель гендиректора "Газпром-медиа" Тина Канделаки. Причиной стало попадание в список ее мужа Василия Бровко - директора по особым поручениям Ростеха.

В списки попал и Дмитрий Хавченко, бывший боец самопровозглашенной ДНР с позывным "Морячок". Он воевал в Донбассе, а потом возглавлял "отделение добровольцев" Донбасса в аннексированном Крыму.

В 2018 году семья Хавченко стала собственником русскоязычной криптобиржи Wex - власти США утверждают, что через Wex было отмыто не менее 4 млрд долларов.

Из России уходят производители шин и алкоголя

Сегодня сразу несколько иностранных компаний заявили, что прекращают бизнес в России.

С российского рынка уходят производители шин французский Michelin и финский Nokian Tyres. Около 80% произведенных Nokian Tyres шин для легковых автомобилей были выпущены в России.

Michelin намерен передать свою деятельность в России под местное управление до конца года, сообщили в компании. Это решение было принято, так как компания не может возобновить производство из-за проблем с поставками в Россию.

Уходит из России и британский производитель алкогольных напитков Diageo (среди них водка Smirnoff, виски Johnnie Walker, пиво Guinness, ликер Baileys и ром Captain Morgan).

До войны Diageo поставляла продукцию в 70 тысяч российских магазинов и 19 тысяч ресторанов. В компании надеются свернуть деятельность за полгода, предоставив компенсационные выплаты сотрудникам.

Вернуть товары иностранных брендов в Россию смогут за счет нового закона, легализующего параллельный импорт, то есть ввоз без разрешения правообладателя. Сегодня этот закон подписал Владимир Путин. Он освобождает компании, занимающиеся "серым импортом" от уголовной и административной ответственности.

На прошлой неделе Ozon, "Яндекс.Маркет" и "Связной" заявили, что будут заниматься параллельным импортом. По словам источника "Коммерсанта", в "Яндекс.Маркет" уже привезли первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов (электронику и бытовую технику).

Дерипаска не верит, что Фридман поедет на танке в Брянск

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Российский бизнесмен Олег Дерписка не видит никакого потенциала для смены режима в России. Об этом он заявил на мероприятии в МГУ, а видео его выступления опубликовало РБК.

"Оппозиция предпочла красивые виды европейские и все остальное и ретировалась из жизни страны", - заявил он.

Далее он сказал, что крупных российских предпринимателей часто называют олигархами. Но, судя по дальнейшему его выступлению, в них он также не видит потенциала.

"Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или тот самый [Петр] Авен, или [Михаил] Ходорковский (признан в России иноагентом - Би-би-си) возьмут оружие и на танках прорвутся в этот самый Брянск - тоже вряд ли. Не те люди. Это ни в коем случае не в упрек", - продолжил Дерипаски.

"Не вижу экономических предпосылок для смены режимы, как бы кому ни хотелось", - резюмировал бизнесмен.

При этом Дерипаска назвал уничтожение Украины "колоссальной ошибкой" и заявил, что некоторые политики в мире "поставили ставку на свержение режима Путина" - этим политикам, по его словам, придется давить на газ. Судя по всему, он имел в виду, что те будут пытаться привести к падению режима в России

Дерипаска оказался одним из первых российских бизнесменов, оказавшихся под жесткими санкциями США еще в 2018 году. Тогда ему пришлось отказаться от контроля над своими активами - прежде всего, EN+ и "Русалом". После введения санкций его состояние резко сократилось.

В последнее время Дерипаска ведет телеграмм-канал, в котором критикует политику Центрального банка России, американских экономистов и политиков, публикует видео черешни и пшеницы и время от времени делает достаточно миролюбивые заявления.

"Я понимаю, по всей планете доминирует партия войны, и, казалось бы, не время наслаждаться красотой этого мира, но для меня это цветение сакуры - еще и символ не только прихода весны, но и возможности начала чего-то нового на Земле", - писал он в начале апреля. В своих постах он призывал закончить войну как можно скорее.

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