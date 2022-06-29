Певец R Kelly осужден на 30 лет за многолетние сексуальные домогательства и насилие

29 июня 2022, 19:31 GMT Обновлено 11 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Келли на слушаниях в Чикаго в 2019 году

Федеральный суд Бруклина приговорил певца R Kelly к 30 годам тюрьмы за сексуальные домогательства и насилие в отношении женщин и подростков, продолжавшиеся десятилетиями. Он также оштрафован на 100 тысяч долларов.

R Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли), исполнитель в стиле R&B и автор хита 1996 года I Believe I Can Fly, находится под стражей с июля 2019 года.

После приговора его, скорее всего, переведут из Бруклина в Чикаго, где в августе он предстанет перед очередным судом по обвинению в детской порнографии и препятствии правосудию. Ему также грозит судебное преследование в судах Иллинойса и Миннесоты.

Адвокат певца Дженнифер Бонжан утверждала, что в детстве ее подзащитный сам стал жертвой сексуального насилия, и впоследствии это вылилось в гиперсексуальность, которую Келли не мог взять под контроль, поэтому она просит, чтобы тому не давали больше 10 лет тюрьмы.

"Львиная доля преступлений была совершена им десятилетия назад, это наглядно демонстрирует, что мой подзащитный не представляет опасности для общества, - писала в ходатайстве перед судом Бонжан. - Как подтверждают доктора Диц и Сорентино, подзащитный не является педофилом или сексуальным садистом".

Прокуроры, в свою очередь, настаивали на том, чтобы 55-летний Келли провел за решеткой не менее 25 лет, поскольку он на самом деле представляет урозу для общества и не проявил никакого раскаяния в связи с тем, что использовал свою известность для заманивания жертв и удовлетворения своих хищнических сексуальных желаний.

Келли еще в сентябре прошлого года был признан виновным в рэкете и восьми случаях нарушении закона, запрещающего перевозку людей между штатами в целях проституции.

Автор фото, Antonio Perez - Pool via Getty Images Подпись к фото, Келли содержится под стражей с 2019 года

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Бонжан, до этого успешно представлявшая в Верховном суде Пенсильвании Билла Косби и добившаяся отмены приговора по делу о сексуальных домогательствах, взялась защищать Келли в суде после сентябрьских слушаний.

Она утверждала, что он вырос в нищете и в детстве сам многократно подвергался сексуальному насилию, в том числе со стороны собственной сестры и хозяина дома, в котором они жили.

Адвокат напоминала, что его IQ составляет лишь 79, что он фактически неграмотный и что даже во время церемонии вручения Грэмми он испытывал ужасный страх и унижение, поскольку не мог прочитать свою речь в телесуфлере.

Сторона обвинения видела Келли в совсем ином свете.

"Его действия были наглыми, он манипулировал людьми, контролировал и принуждал их, он не проявил ни раскаяния, ни уважения к закону, - писали прокуроры. - Длительный срок тюремного заключения должен послужить сдерживающим фактором другим, в том числе тем, кто обладает богатством, славой и огромной властью, которую дает такой [как у Келли] статус".

Поражения Келли - победа #MeToo

Автор фото, Photo by Rob Kim/FilmMagic Подпись к фото, У Келли никогда не было недостатка в поклонницах, но он предпочитал злоупотреблять своей славой

Приговор Келли многие расценили как важную победу движения #MeToo: это был первый крупный судебный процесс о сексуальных домогательства, на котором большинство истцов были чернокожими женщинами.

Чтобы доказать вину Келли, прокуроры опросили 45 свидетелей, в том числе 11 предполагаемых жертв. В результате они кропотливо составили картину преступлений, которые Келли безнаказанно совершал десятилетиями.

Чтобы обвинить Келли в рэкете, присяжные должны были признать его виновным по крайней мере в двух из 14 так называемых предикатных преступлений, составляющих основу более широкого спектра правонарушений.

Леденящие душу свидетельские показания, призванные доказать эти деяния, включали обвинения в изнасиловании, употреблении наркотиков, незаконном удержании и детской порнографии.

Истцы описывали события, часто зеркально похожие друг на друга, когда будущие жертвы встречались с певцом на его концертах, а затем его помощники вручали им телефонный номер Келли.

Некоторые из них рассказывали, что им говорили, будто их кумир готов помочь им попасть в мир шоу-бизнеса.

Автор фото, Catherine McGann/Getty Images Подпись к фото, Одним из ключевых эпизодов обвинения стала жениьба Келли на певице Алие, которой на тот момент было 15 лет

Однако вместо этого им промывали мозги и готовили к оказанию сексуальных услуг Келли, причем часто удерживали насильно и применяли иные средства жесткого контроля, продемонстрированные на записях присяжным.

Ключевым эпизодом в деле Келли стали его отношения с юной певицей Алией, которая погибла в 2001 году в авиакатастрофе на Багамах.

Келли был продюсером ее первого альбома "Age Ain't Nothin' But A Number" и вскоре после его выхода в свет женился на 15-летней девушке, потому что опасался, что она от него забеременела.