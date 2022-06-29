Саммит НАТО в Мадриде: в меню - "Русский салат" и ключевые решения о будущем альянса

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Король Испании Филипп VI (слева) выступил на королевском приеме для глав правительств и государств, состоявшемся 28 июня в Королевском дворце в Мадриде

Ожидая прибытия президента США Джо Байдена и других мировых лидеров на саммит НАТО в Мадриде, официальные лица и журналисты не на шутку удивились, обнаружив в меню ресторана конгресс-центра "Русский салат", пишет Рейтер.

Салат из горошка, картофеля, моркови и майонеза подают во многих испанских ресторанах, но на саммите, на котором Россия, как ожидается, будет названа угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса, "Русский салат" вызвал недоумение.

Впрочем, в меню саммита, кроме салатов, есть и куда более серьезные вещи: как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в Мадриде будут приняты ключевые решения для будущего НАТО.

"Мы одобрим новую стратегическую концепцию, укрепим нашу обороноспособность и примем решение о комплексном пакете помощи Украине", - заверил он.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Перед началом саммита Турцию все же уговорили не препятствовать вступлению в альянс Финляндии и Швеции

Как сообщает из Мадрида корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Фрэнк Гарднер, после четырех месяцев плохих новостей из Украины лидерам НАТО есть что отпраздновать: Турция сняла свои возражения против приема в альянс Швеции и Финляндии.

Для НАТО, пытающегося обеспечить Украину оружием, необходимым для сдерживания постепенно наступающих российских войск, это огромное событие.

Швеция и Финляндия несут с собой современные армии, самые передовые технологии и протяженное побережье Балтийского моря.

Тем не менее, как ожидается, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит на саммите с предупреждением о том, что, по его словам, "копать надо глубже", чтобы подготовиться к более опасному десятилетию, которое, как он считает, ждет нас впереди.