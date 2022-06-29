Власти Филиппин решили закрыть издание Rappler, которое возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса

час назад

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Автор фото, AFP/Getty Подпись к фото, Мария Ресса, журналистка и Нобелевский лауреат

Власти Филиппин решили закрыть издание Rappler, которое возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса. Сайт Rappler был основан в 2012 году и критиковал политику президента Родриго Дутерте. Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам аннулировала лицензию издания за день до ухода Дутерте с поста президента. Ресса намерена продолжить работу, несмотря на запрет.

Rappler - одно из немногих филиппинских СМИ, критикующих президента Родриго Дутерте, в частности, его кампанию по борьбе с наркотиками, которую он начал в 2016 году.

Согласно расследованиям Rappler, под прикрытием борьбы с наркотиками, с начала кампании было заведено множество уголовных дел на политических активистов и неугодных Дутерте людей.

Официальная причина закрытия издания - отзыв лицензии компании на деятельность, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам и суды пришли к выводу, что модель финансирования Rappler была неконституционной.

В 2015 году Rappler получил финансирование от сети Omiydar - благотворительной инвестиционной компании, созданной Пьером Омийдаром, миллиардером, основателем Ebay. И Омийдар и Ресса отрицали, что взамен на финансирование иностранный инвестор получил контрольный пакет акций Rappler, что запрещено законодательством Филиппин, однако комиссия посчитала, что это не так.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Редакция Rappler в Маниле, столице Филиппин

Решение регулирующего органа было принято за день до ухода Дутерте со своего поста. На смену ему придет его союзник Фердинанд Маркос-младший, победивший на выборах в мае.

Мария Ресса заявила, что решение Комиссии по ценным бумагам и биржам стало последним ударом в кампании властей в ответ на критические репортажи Rappler.

"Нас преследуют. Это запугивание, это политическая тактика, и мы отказываемся сдаваться", - заявила она.

Она также готова оспорить решение комиссии в суде.

"Мы продолжим работать и вести дела в обычном режиме, - заявила Мария Ресса. - Мы будем следить за судебным процессом и продолжать отстаивать свои права".

В отношении самой Марии Рессы заведено как минимум семь дел разной степени тяжести. Она остается на свободе под залогом после того, как в 2020 году ее осудили за кибер-клевету в отношении одного из сайтов государственного учреждения. По этом делу ей грозит до шести лет тюрьмы.

В отношении издания Rappler открыто восемь дел.

Что объединяет Марию Рессу и главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова

В 2021 года Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира, разделив ее с российским журналистом, главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым.

"Новая газета" также стала объектом давления российских властей после того, как Россия начала войну в Украине. С начала войны Роскомнадзор вынес редакции и учредителю "Новой газеты" два письменных предупреждения за упоминание НКО - "иностранного агента" без маркировки. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов и Мария Ресса на церемонии Всемирного дня свободы печати в Высшем институте в Женеве, Швейцария, 3 мая 2022 года

Кроме того, принятые в России законы о фейках о российской армии, под угрозой уголовного наказания, не позволяют СМИ называть войну в Украине войной, а только "специальной военной операцией", как именуют ее власти России.

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В итоге после второго предупреждения регулятора "Новая газета" сообщила, что приостанавливает выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге - до окончания "специальной операции на территории Украины".

Чего опасаются филиппинские журналисты после ухода Дутерте

Фердинанд Маркос-младший, сын бывшего филиппинского диктатора, которого обвиняли в массовых нарушениях прав человека и коррупции, станет президентом Филиппин в четверг.

Активисты опасаются, что президентство Маркоса-младшего может ухудшить ситуацию с правами человека и свободой слова в стране. Уже в этом месяце власти Филиппин посоветовали интернет-провайдерам блокировать веб-сайты, поддерживающие левых активистов.

Во время президентской кампании Маркос-младший избегал теледебатов и интервью, его пресс-служба также отказывала журналистам в комментариях и аккредитации для представителей иностранной прессы.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Фердинанд Маркос-младший (в центре) празднует победу на президентских выборах

Журналисты, критикующие правительство, также регулярно подвергаются преследованию: на Филиппинах уже появились "фермы троллей", задача которых запугивать независимую прессу и политических оппонентов.

На запрос прокомментровать лишение Rappler лицензии, официальные представители Маркоса отделались фразой: "Без комментариев".

В Индексе свободы прессы "Репортеров без границ" Филиппины в 2022 году стоят на 147 месте из 180 стран, что на 9 позиций ниже, чем в 2021 году.