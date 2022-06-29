"То, чего не хотел Путин". США увеличивают контингент в Европе в ответ на агрессию России против Украины

час назад

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Автор фото, Reuters

Во время саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину. Это крупнейшая реструктуризация системы европейской безопасности с конца холодной войны. В совокупности с будущим присоединением к НАТО Швеции и Финляндии последствия российской агрессии привели совсем не к тем результатам, на которые рассчитывал Владимир Путин, говорят западные политики.

Размещение дополнительных американских военных контингентов в Европе накануне анонсировал советник администрации Байдена по безопасности Джейк Салливан, но его масштабы стали понятны только после официального заявления самого президента США.

Перед мадридским саммитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тыс. военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тыс. человек).

"Вместе с союзниками мы обеспечим готовность НАТО отвечать на угрозы любого рода с любого направления. Путин напал на самые основные правила мирового порядка. Мы, Соединенные Штаты, и наши союзники, встанем на их защиту, - сказал Байден после встречи с генсеком НАТО. - "Это именно то, чего он [Путин] не хотел. Но именно это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе".

Ту же мысль повторил Столтенберг. "Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США, безусловно, примет в этом участие, - сказал генсек альянса. - После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное от того, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии".

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на восток, в частности, вступления в альянс государств бывшего Варшавского договора и стран Балтии, в прошлом входивших в СССР. В Кремле также пытались оправдывать военную агрессию в отношении Украины стремлением этой страны в будущем стать членом Североатлантического альянса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, К участникам саммита обратился президент Украины Владимир Зеленский

По словам Байдена, США намерены увеличить свое присутствие в Европе таким образом:

На базе в испанском городе Рота будут размещены два дополнительных авианосца.

В Польше будет создан постоянный штаб Пятого корпуса армии США.

В Румынии на ротационной основе будет размещена дополнительная бригада из 3 тыс. солдат и 2 тыс. человек дополнительного персонала.

В странах Балтии на ротационной основе разместят дополнительные силы.

В Британии будут размещены две дополнительные эскадрильи самолетов F-35, оснащенных технологией стелс (то есть невидимых для радаров противника).

В 2022 финансовом году Пентагон получит из бюджета 3,8 млрд долларов для защиты Европы. Министерство обороны подало заявку на финансирование в размере 4,3 млрд в будущем году.

Анализ: саммит НАТО на фоне руин в Кременчуге

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

Заявления Джо Байдена об увеличении военного присутствия США в Европе не стали сенсацией. Слухи об этом ходили уже давно, а начало военных действий в Украине только ускорило ход событий.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американские и польские военные на учениях

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И, вполне вероятно, скорректировало первоначальные планы США: не начнись война, вряд ли расширение американского контингента в Европе было бы настолько масштабным.

Эту новость можно рассматривать с двух сторон.

Со стороны России все выглядит однозначно. НАТО вообще и США в частности приближаются к российским границам. В Москве слова о том, что НАТО является оборонительным альянсом, считают плохой шуткой. Поэтому прибытие дополнительных американских солдат в Европу, тем более восточную, здесь явно посчитают нагнетанием обстановки.

В нынешнем контексте даже озвученное сегодня решение провести следующий саммит НАТО в Вильнюсе выглядит вызывающе.

Но на это решение можно посмотреть и с другой стороны.

На экранах пресс-центра саммита НАТО транслировали выпуски новостей Си-эн-эн. Американская журналистка включалась в прямой эфир на фоне руин разрушенного российской ракетой торгового центра в Кременчуге.

Радостные лица польских корреспондентов, освещавших саммит, смотрелись на фоне этих кадров неуместно, но их эмоции можно было понять. Для польского общества присутствие в их стране американских солдат воспринимается однозначно - как гарантия того, что на их земле поводов для подобных сюжетов никогда не будет.

И в этом смысле озвученное Джо Байденом решение в понимании прежде всего жителей граничащих с Россией стран Европы (даже тех, которых расширение военного присутствия США не коснется напрямую) - это шаг к миру и стабильности в их доме.

Одно из самых значительных перемен - создание штаба в Польше. В польском правительстве подчеркнули, что после создания штаба присутствие американских военных в этой стране будет постоянным.

"То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом. У нас ПОСТОЯННОЕ присутствие в Польше. Мы заботимся об общей безопасности. Это также четкий сигнал для Москвы. Мы будем и впредь стремиться к укреплению безопасности Польши", - написал в "Твиттере" заместитель главы польского МИД Мартин Пшидач.

Ожидается, что во время мадридского саммита НАТО также поменяет официальное отношение к России, которая с 2010 года считалась "стратегическим партнером" альянса.

"Мы ясно даем понять, что Россия представляет угрозу нашей безопасности", - заявил Столтенберг на саммите, назвав нынешний кризис безопасности "самым серьезным со времен Второй мировой".

В новой концепции безопасности также меняется отношение к Китаю, хотя Столтенберг уточнил, что для НАТО эта страна сейчас "не является противником". "Но, конечно, мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, наблюдая за тем, насколько активно Китай инвестирует в новые военные мощности, ракеты высокой дальности и ядерное оружие, в то же время пытаясь контролировать ключевую инфраструктуру, в частности сети 5G", - сказал Генсек НАТО.

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