Россия требует от Норвегии разрешить доставку грузов на Шпицберген и грозит ответными мерами

час назад

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Автор фото, Lev Fedoseev/TASS

МИД России потребовал от Норвегии "скорейшего решения вопроса" с доставкой грузов для российских поселений на Шпицбергене, пригрозив при этом, что "недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам".

Новость о том, что норвежский МИД не разрешил России транспортировку грузов через пропускной пункт "Стурскуг" для российских поселений Шпицбергена, появилась еще во вторник, хотя, по информации норвежского телеканала NRK, норвежское внешнеполитическое ведомство отклонило заявку России от компании "Арктикуголь" еще 15 июня.

Это решение в Норвегии объясняют санкциями против России - Литва тем же самым объяснила свои действия, когда 18 июня запретила железнодорожный и автомобильный транзит грузов, попавших под санкции Евросоюза, в Калининградскую область.

Как и в случае с Литвой, действия Норвегии вызвали возмущенную реакцию российских властей. Российский МИД сообщил, что в среду 29 июня вызвал временную поверенную в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё, которой было заявлено "о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" на архипелаге".

Норвегия входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем шести пакетам санкций, введенным против России из-за войны в Украине.

В апреле этого года Норвегия запретила проезд грузовиков из России и больше не разрешает российским судам (кроме рыболовных) заходить в норвежские порты.

Что заблокировано?

Груз в 20 тонн, состоящий из продовольствия, предназначался для жителей российского шахтерского поселка Баренцбург, сообщил телеканал NRK. Шахты принадлежат "Арктикуглю".

"Речь идет о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте", - написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, этим решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, "что аморально по своей сути". "Это нарушает права человека и принципы гуманизма", - убежден Косачев.

По его мнению, Норвегия нарушает Парижский договор 1920 года, согласно которому "суда и грузы [других стран, присоединившихся к договору] не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации".

Автор фото, JONATHAN NACKSTRAND/AFP Подпись к фото, Шпицберген находится под юрисдикцией Норвегии

При этом генеральный консул России Сергей Гущин заявил, что ситуация пока остается нормальной, однако Москва будет просить разрешить поставки товаров в гуманитарных целях.

Письмо с просьбой сделать исключение в санкционном режиме, чтобы доставить грузы в Баренцбург, по словам консула, было написано 25 мая, сообщает государственное агентство РИА Новости.

Позже Гущин сообщил российскому порталу news.ru, что "Арктикуголь" может доставлять грузы на остров и другими способами. Он рассказал, что ассортимент продукции на острове снижается: стало меньше фруктов, овощей, муки и молочных продуктов.

Баренцбург и Шпицбергенский трактат

В поселке Баренцбург живут около 500 человек. Грузы для него доставляются из Мурманска в норвежский Тромсё через КПП Стурскуг на границе между странами в материковой части. Затем грузовое судно Bring доставляет их в поселение.

Архипелаг Шпицберген контролируется Норвегией и с 1925 года официально является ее частью, однако хозяйственную деятельность на островах могут вести страны, присоединившиеся к Парижскому договору 1920 года. В их числе Россия, США, Великобритания, Франция, Италия и другие.

Помимо Баренцбурга, на Шпицбергене существуют еще два поселка, Пирамида и Грумант, по большей части законсервированные. Добыча угля - основа экономики архипелага еще с начала XX века.

На островах действует безвизовый режим, могут жить и работать граждане всех государств, подписавших так называемый Шпицбергенский трактат.

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