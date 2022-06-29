Защищавшего Ивана Сафронова адвоката отправили в СИЗО за пост о Буче и Ирпене

57 минут назад

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Автор фото, DMITRY TALANTOV

Черемушкинский суд Москвы арестовал до 21 августа адвоката Дмитрия Талантова по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Адвокат защищал обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Талантов возглавляет адвокатскую палату Удмуртии.

Заседание суда закрыли от журналистов и слушателей, сообщал проект "Первый отдел", созданный коллегами Талантова. Об этом попросила прокурор, заявив, что в материалах дела есть экспертиза, содержащая "иную, охраняемую законом тайну", а также ответ из минобороны России с такой же "иной" тайной.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора, несмотря на замечания Талантова о том, что в деле нет документов с грифом "совершенно секретно", а информацию, предоставленную минобороны России, можно найти самостоятельно на сайте ведомства.

В итоге Талантову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа, сообщили в пресс-службе суда. Защита просила суд отказать следствию и назначить адвокату более мягкую меру пресечения - в частности, домашний арест, пишет Интерфакс. Решение суда будет оспорено в апелляции, сообщает "Первый отдел".

Автор фото, t.me/moscowcourts

Коллеги Талантова написали обращение с требованием прекратить репрессии против него и других представителей профессии. На момент публикации материала его подписали более 160 адвокатов.

Талантов был задержан накануне в Ижевске. В Москву его доставили, поскольку дело против него ведут следователи управления СКР по Юго-Западному административному округу города, говорил Би-би-си адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов.

Дело против Талантова возбудили по статье о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет 10 лет колонии.

Поводом для уголовного дела о "фейках" стал пост в Талантова "Фейсбуке" о действиях российской армии "в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче".

В своем посте Талантов писал, что отказывается понимать тех, кто поддерживает президента Владимира Путина и российское руководство после опубликованных фотографий из Бучи, Ирпеня и других украинских городов. Следствие пришло к выводу, что в этом посте содержится заведомо ложная информация, сообщает издание "Адвокатская улица", которое ознакомилось с материалами дела.

Заказанная следствием лингвистическая экспертиза пришла к выводу о том, что Талантов написал пост "в форме утверждения о фактах и событиях", а также выразил "негативное отношение к президенту России В.В. Путину и проводимой им политике".

Ранее на Талантова завели административное дело о "дискредитации" российских вооруженных сил за пост, в котором он написал, что сторонникам войны не место в адвокатуре.

Дело Сафронова

Талантов вошел в дело обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова в августе прошлого года, после того как другой защитник - Иван Павлов (внесенный российскими властями в реестр СМИ-"иноагентов") - тоже попал под уголовное преследование.

Павлова обвинили в разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова. Разглашением таких данных следователи посчитали передачу Павловым в СМИ постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, что адвокат рассказал журналистам о появлении в деле секретного свидетеля.

Задержание Талантова может нанести еще один существенный удар по защите Сафронова, заявил адвокат журналиста Дмитрий Катчев.

"На руках у Талантова было множество проектов ходатайств по делу журналиста", - рассказал он.

Дело бывшего спецкора "Коммерсанта" и "Ведомостей" Сафронова суд начал рассматривать по существу в марте. Дело слушается в закрытом режиме.

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