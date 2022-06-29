Дума приняла новый закон об "иноагентах". Что еще и кому будет запрещено?

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Это новый, обобщающий закон об "иностранных агентах". Би-би-си коротко объясняет, за счет кого может пополниться число "иноагентов" и какие новые запреты для них вводятся.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле и предусматривал новые запреты и ограничения прав - в том числе легализацию фактически доносов и отмену банковской тайны для "иноагентов".

Во втором чтении к ним добавились еще 14 поправок с новыми ужесточениями.

Достаточно будет "иностранного влияния"

После вступления закона в силу 1 декабря 2022 года в России будет действовать единый реестр "иностранных агентов" по единым правилам.

Включать в него людей и организации власти смогут даже при отсутствии зарубежного финансирования - достаточно будет обнаружить в их деятельности "иностранное влияние".

В перечень источников "иностранного финансирования" добавили иностранные структуры без образования юридического лица.

Кроме реестра "иноагентов" появится реестр аффилированных с ними людей. Туда будут включать тех, кто был учредителем, руководителем или работником организации-"иноагента" - а также тех, кто занимался, по мнению властей, политической деятельностью и получал деньги или имущество от "иноагентов" (в том числе через посредников).

Деятельность в сфере науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан не может быть признана политической только в случае, если она "не противоречит" национальным интересам, основам публичного правопорядка и иным конституционным ценностям.

Пометку о том, что лицо признано "иностранным агентом", должно будет утвердить правительство России. Сейчас пометка должна состоять из 24 слов крупным шрифтом. Будут ли требования к ней смягчены или ужесточены, неизвестно.

Новые запреты

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Главные новые запреты для "иноагентов" - на преподавание в государственных школах и вузах. Им также будет запрещено заниматься просветительской деятельностью.

Также новый закон вводит запрет на "эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и деятельность по обеспечению их безопасности". Что конкретно это означает, непонятно.

Глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (она сама и ее центр признаны "иностранными агентами") опасается, что "иноагентам" могут запретить администрировать государственные цифровые ресурсы - от портала "Госуслуги" до, например, системы управления светофорами.

Будет запрет и на получение финансовой господдержки - в том числе при осуществлении творческой деятельности. Это поправку лоббировала Елена Ямпольская, глава думского комитета по культуре.

На участие в госзакупках и отборе подрядчиков и поставщиков для них также будет введен запрет.

Кто не станет "иноагентом"?

Закон предусматривает широкий перечень лиц, которые не могут быть признаны "иноагентами".

В списке тех, кого власти не будут трогать, - госорганы и аффилированные с ними лица, политические партии и религиозные организации.

Во втором чтении законопроекта к ним добавили еще, в частности, торгово-промышленные палаты и профсоюзы, а также владельцев дипломатических паспортов.

Остальным новый закон грозит статусом "иноагентов", поскольку понятие "иностранное влияние", по мнению экспертов, слишком расплывчатое. А значит - утомительная отчетность и другие проблемы (для тех, кто в нынешних условиях будет соблюдать этот российский закон).

Зато авторы законодательства обещали сделать поблажку - не требовать меток "иноагента" в соцсетях в постах личного содержания.

Прямых указаний, в каких конкретно случаях пометка о статусе "иноагента" будет не нужна, в законе в итоге не появилось. В нем лишь указано, что помечать нужно материалы, касающихся "вида деятельности" из установленного в законе перечня.

Но закрытого перечня нет - речь идет о политической деятельности, целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности, распространении сообщений и материалов "иноагентов" или участие в них, а также "иные виды деятельности". "Агентам" можно надеяться, что посты о личной жизни под эти формулировки не попадут.

Новая наука

Число "иностранных агентов" стремительно увеличивалось с весны прошлого года - в первую очередь за счет СМИ-"иноагентов" (изданий и журналистов, а также людей других профессий).

Министр юстиции России Константин Чуйченко накануне заявил, что в Государственном университете юстиции может впервые появиться дисциплина о деятельности "иностранных агентов". "О так называемом иностранном агентировании нет ни одной работы. Мы не можем на теоретическом уровне понять, что такое иностранный агент, нет науки, области знания. Мы ее только будем создавать", - цитируют Чуйченко СМИ

Министр признал, что он и его коллеги не могут понять на "теоретическом уровне", что такое "иностранный агент".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: