Силуанов против укрепления рубля, падающие зарплаты и родственница Путина под санкциями. Главные экономические новости дня

час назад

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Автор фото, State Duma press service/TASS Подпись к фото, Министр финансов Антон Силуанов (на снимке - в Госдуме) готов прибегнуть к последнему инструменту для "стабилизации" рубля

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Разговоры у укрепляющегося рубля

Чем дешевле стоят доллар и евро - а сегодня побит очередной рекорд, обе валюты обновили минимумы за семь лет (около 50 рублей за доллар и 53 за евро) - тем громче разговоры о том, что с курсом надо что-то делать.

В среду министр финансов Антон Силуанов допустил, что для "стабилизации" рубля (хотя куда, казалось бы, стабильнее) власти могут начать валютные интервенции. То есть управлять курсом: покупать валюту "дружественных стран" за рубли, чтобы рубль ослабить.

Силуанов признался: это последний инструмент "тяжелой артиллерии", остальные уже использованы.

Министр готов не жалеть денег на интервенции: принцип "все доходы - на расходы", заявил он. Это ставит бюджет в цуцванг: придется либо идти на интервенции - и терять по несколько млрд долларов в месяц, либо жить с дешевым долларом - и тоже терять деньги (потому что России платят за энергоносители в валюте, а бюджет сводят в рублях).

Минэкономразвития и, в первую очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина пока против интервенций: так рубль попадет в зависимость от валют, ориентируясь на которые на него будут влиять. А еще это прямой путь к девальвации.

Позиция ЦБ неизменна: в 2014 году он с потом и кровью перешел от политики "валютного коридора" (когда регулятор влияет на курс) к политике "таргетирования инфляции" (когда на нее влияют через ключевую ставку). Это - норма для рыночных экономик.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Укрепление рубля стало проблемой для российских властей и российского бизнеса

Люди уезжают, зарплаты сокращаются

Росстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении России за последние полгода. И оно оставляет желать лучшего.

За год с апреля 2021-го по апрель 2022-го реальные зарплаты россиян - то есть уже с учетом инфляции - сократились на 7,2%.

Уменьшилось и число россиян: население страны с начала года сократилось на 375,4 тысячи человек, из которых 64,2 тысячи - уехавшие из страны.

Родственница Путина и Потанин под санкциями

Великобритания в очередной раз обновила свой санкционный список. В нем появилось 12 новых имен, среди которых - губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его жена Анна Цивилева, которая приходится двоюродной племянницей Путину.

С точки зрения бизнеса главная новость - попадание в список Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", а с недавних пор еще и владельца банка "Тинькофф".

На этой новости котировки никеля и палладия мгновенно подскочили: на пике эти металлы дорожали на 9% и 7% соответственно.

Пополнения в списке потерь

С начала войны с дефицитом сырья и сбоями поставок каждый день сталкиваются всё новые отрасли.

Теперь на очереди оказалась индустрия ремонта электротехники: сервисы вынуждены разбирать на запчасти старые смартфоны и ноутбуки, потому что новые компоненты в Россию не поставляют. Речь идет, в частности, о технике Apple, Samsung, Dell, Asus.

У производителей безалкогольных напитков - тоже беда с сырьем. Правда, не из-за санкций, а из-за бюрократической канители с регистрацией их на таможне.

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