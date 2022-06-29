Вертолет Ми-8 разбился в Якутии. Это третье крушение за восемь дней

20 минут назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, Архивное фото

Вертолет Ми-8 разбился в Якутии, есть пострадавшие. СМИ сообщают, что вертолет занимался тушением лесного пожара в тайге.

"Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей", - сказали Интерфаксу в единой дежурной диспетчерской службе. Есть пострадавшие, их состояние уточняется.

МЧС России пояснило, что экипаж сообщил о жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии. "Погибших нет. Для оказания помощи направлен борт Ан-26", - заявили в пресс-службе министерства.

Вертолет принадлежал "Полярным авиалиниям" и занимался тушением лесного пожара в тайге, пишет Интерфакс. Источник агентства уточнил, что на борту находились три человека. Позже это число подтвердили в авиакомпании. Возбуждено уголовное дело.

Это уже третья авиакатастрофа в Якутии за восемь дней.

Утром 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг вылетел Ан-2 (этот небольшой самолет еще называют "кукурузником"). Он до сих пор не найден. На его борту, по предварительным данным, находились два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

На следующий день, 22 июня самолет Ан-30М, предназначенный для искусственного вызывания осадков, совершил жесткую посадку в 17 км от населенного пункта Оленек при выполнении коммерческого рейса. На борту было семь человек и 6,3 тонны груза (в основном продукты). Люди остались живы, двое были госпитализированы. Самолет, принадлежавший московской компании "Регион 98", не подлежит восстановлению. У компании были договоры и с "Якутоптторгом", и с Центральной аэрологической обсерваторией (Росгидромет).

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