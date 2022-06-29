Канадец признался в работе на российских хакеров. При обыске у него нашли $27 млн в биткоинах

Джо Тайди

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Twitter Подпись к фото, 34-летний Себастьен Вашон-Дежарден работал на российскую хакерскую группу NetWalker

IT-специалист, работавший в прошлом на канадское правительство, признался в суде штата Флорида в сотрудничестве с российской группой киберпреступников, атаковавшей американские и международные компании, больницы, школы и университеты.

При обыске в квартире 34-летнего Себастьена Вашон-Дежардена в Квебеке полиция обнаружила 27 миллионов долларов, хранящихся в криптовалюте.

Это один из редких случаев успешного поиска и задержания хакера, работавшего на базирующуюся в России группу киберпреступников.

Автор фото, Royal Canadian Mounted Police Подпись к фото, Дома у айтишника было обнаружено 790 тысяч канадских долларов наличными (более 600 тысяч долларов США)

Согласно судебным документам, канадец был одним из наиболее преуспевающих хакеров группировки NetWalker.

По данным полиции, он совершал атаки в период с апреля по декабрь 2020 года; за это время его жертвами стали 17 канадских компаний и ряд других фирм по всему миру.

NetWalker предоставляла хакерам доступ к вредоносному ПО, заражающему компьютер или сеть, и блокирующему доступ к системе. За разблокировку киберприступники требовали от жертвы выкуп.

Лидеры этой группы, которые находятся на свободе, общаются в интернете на русском языке. Они следят за тем, чтобы их вредоносные программы не заражали компьютерные системы России или стран бывшего СССР.

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Такие специалисты, как Вашон-Дежарден, отвечают за поиск жертв и атаки при помощи программы-вымогателя.

После того, как жертва совершает оплату, члены группировки и сотрудничающие с ними хакеры делят полученный выкуп. В случае, если жертва отказывается платить, вымогатели продают ее личные данные в интернете.

Вашон-Дежарден был арестован в Канаде в январе 2021 года и впоследствии экстрадирован в США, где велось расследование деятельности киберпреступной группы. В ходе расследования были остановлены онлайн-операции NetWalker и обнаружена база данных с информацией о ее участниках.

Оказалось, что в состав группировки NetWalker входило около 100 человек, включая аффилированных с ней IT-специалистов (таких как Вашон-Дежарден), которым удалось получить от своих жертв по меньшей мере 40 миллионов долларов.

В одном из случаев хакерам удалось получить выкуп на сумму более миллиона долларов у одного из университетов США, занимавшегося разработкой вакцины от коронавируса.

Подпись к фото, Канадскому IT-специалисту грозит 10 лет тюрьмы

Хакеры также вымогали деньги у Университетской больницы Дюссельдорфа в сентябре 2020 года. Это могло поспособствовать смерти пациента, которого из-за атаки перевели на лечение в другую больницу.

В каждом случае жертвы нападений находили у себя на компьютере сообщение следующего содержания: "Привет! Ваши файлы зашифрованы NetWalker. Наши алгоритмы шифрования очень сильны, ваши файлы хорошо защищены. Единственный способ вернуть ваши файлы - сотрудничать с нами и получить программу по дешифровке. Для нас это просто бизнес".

Автор фото, Royal Canadian Mounted Police Подпись к фото, Вашон-Дежарден совершал компьютерные атаки из своего дома в Канаде

Полиция конфисковала дома у Вашон-Дежардена десятки компьютеров и жестких дисков, более 700 биткоинов на сумму около 27 млн долларов и 790 тысяч канадских долларов наличными (более 610 тысяч долларов США).

Вашон-Дежарден - бывший IT-консультант Департамента общественных работ и правительственных служб Канады.

В своем профиле на LinkedIn он указал, что с 2010 года работал в различных государственных ведомствах. Вашон-Дежарден также пишет о наличии у него опыта работы, "связанного с инцидентами вокруг кибербезопастности".

Канадец признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, а также в попытке доступа к защищенному компьютеру.