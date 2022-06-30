Ричард Брэнсон в Киеве: "Мы должны сообща отразить угрозу, с которой столкнулись Украина и весь мир"

час назад

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Автор фото, Ukrainian Presidential Press Office

Украину посетил британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group и один из самых богатых людей Великобритании Ричард Брэнсон. Он провел беседу с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и группой украинских предпринимателей, обсудив с ними, что мировое бизнес-сообщество может сделать для помощи Украине.

Брэнсон побывал в жилом районе Киева, где располагается детский сад, в который недавно ударила российская ракета, после чего отправился в аэропорт Гостомеля, чтобы посмотреть на останки Ан-225 "Мрия" - самого большого самолета в мире.

27 февраля во время попытки захвата аэропорта в Гостомеле российскими десантниками существовавший в единственном экземпляре самолет был уничтожен.

Основатель компании Virgin Galactic побывал также в Ирпене и Буче, где после отступления российских войск обнаружились массовые захоронения убитых мирных жителей, множественные разрушения и другие свидетельства преступлений, совершенных за время оккупации.

"Ясно, что подобного рода атаки не являются ни случайными, ни произвольными. Это часть целенаправленной стратегии по насаждению террора и страха среди гражданского населения Украины, - сказал Брэнсон. - Надеюсь, что российские исполнители этих шокирующих деяний будут призваны к ответу".

Увиденное, по признанию Брэнсона, произвело на него гнетущее впечатление и вызвало сильные эмоции.

"Я очень хорошо запомнил Киев по своим поездкам в 2014 и 2015 году. Это красивая столица, с ошеломляющей старинной застройкой на берегах величественного Днепра. Однако, шрамы, нанесенные войной, на виду повсеместно, и особенно бросаются в глаза выгоревшие остовы жилых домов, по которым била без разбору российская авиация и артиллерия".

Автор фото, Shannon Sedgwick Davis / virgin.com

Целью своего визита в Украину миллиардер назвал стремление узнать, что может сделать бизнес в партнерстве с гражданским обществом и властями, для того чтобы поддержать Украину с наибольшей эффективностью.

По его словам, он хотел передать жителям Украины то, что чувствуют многие на Западе:

"Каждый день украинцы сражаются и умирают за весь свободный мир. Самое малое, что может сделать остальной мир, это предложить нашу непоколебимую и безусловную поддержку до того момента, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины. Любой другой исход стал бы поражением - не только права Украины свободно выбирать собственную судьбу, но также верховенства закона и суверенитета народов".

В заявлении офиса президента Украины по итогам визита говорится, что Брэнсон и Зеленский обсудили вопрос удержания внимания мира на российском вторжении в Украину.

Автор фото, PA Media

"Миллиардер подчеркнул, что неуклонно поддерживает наше государство, суверенитет, территориальную целостность Украины, а также введение максимально жестких санкций против России и тех, кто поддерживает и финансирует эту войну", - говорится в отчете.

В офисе президента сообщили, что Брэнсон выразил готовность помогать Украине всем, чем сможет.

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"Я сохраняю надежду на то, что Украина и ее народ добьются своего и победят в этой войне, вернув контроль над своей территорией, своим суверенитетом и пути к будущему. Но более чем когда-либо, все мы должны сплотиться и дать отпор угрозе, с которой столкнулась Украина и весь мир", - написал Брэнсон в "Твиттере", вернувшись из поездки.

Как рассказал глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, в ходе их встречи Брэнсон пообещал Украине содействие в создании нового самого большого в мире грузового самолета.

В середине мая президент Зеленский заявил, что Украина намерена построить еще один самолет "Мрия", но для этого нужно 800 млн долларов.