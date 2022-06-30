Президентом Филиппин вновь стал Маркос. Сын диктатора, правившего страной 20 лет, принял присягу

23 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фердинанд Маркос (слева) сменил Родриго Дутерте (на фото справа)

В Маниле президентскую присягу принял новый Филиппин Фердинанд Маркос-младший - 64-летний сын диктатора Фердинанда Маркоса, который правил страной с 1965 по 1986 год. Вице-президентом стала Сара Дутерте - дочь уходящего президента Родриго Дутерте.

Фердинанд Маркос, известный по прозвищу Бонгбонг, с огромным перевесом победил на президентских выборах, состоявшихся в мае.

Он принял присягу в полдень по местному времени на церемонии, прошедшей в Национальном музее Филиппин. Вместе с женой и тремя сыновьями он наблюдал за военным парадом, в котором принимали участие филиппинские военнослужащие и военные самолеты.

В своей первой президентской речи он поблагодарил избирателей за то, что они дали ему "самый большой электоральный мандат в истории филиппинской демократии".

Он также высоко оценил годы правления своего отца Фердинанда Маркоса - человека, которого оппоненты обвиняли в многочисленных нарушениях прав человека и злоупотреблениях. Во время его президентства на Филиппинах было введено военное положение, силовые органы задерживали и пытали тысячи диссидентов, совершались убийства политических противников режима.

Однако Бонгбонг Маркос оценил наследие своего отца иначе. "Когда-то я знал человека, который увидел, как мало мы достигли со времени провозглашения независимости. Он это изменил. Теперь пришла очередь его сына. От меня никаких отговорок вы не услышите", - сказал новый президент страны.

При этом он повторил призывы к национальному единству и заявил, что страна не должна "оглядываться на прошлое с ностальгией или ненавистью".

Наследие отца и щедрые обещания

Правление Фердинанда Маркоса закончилось в 1986 году, когда против его режима выступили миллионы жителей страны. Президент и его сын (которому тогда было 28 лет) были вынуждены бежать из страны на Гавайи.

Автор фото, ELOISA LOPEZ Подпись к фото, Военный парад во время церемонии инаугурации президента Филиппин

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Глазам ворвавшихся в президентский дворец революционеров предстали фантастические портреты семьи, написанные маслом, джакузи с позолоченными кранами, 15 норковых шуб, 508 платьев "от кутюр" и, что стало самым известным, - более 3000 пар дизайнерской обуви жены президента Имельды Маркос. В 1991 году Бонгбонг Маркос вернулся на родину и стал заниматься политикой.

За несколько дней до инаугурации Верховный суд Филиппин решил, что Маркос-младший может стать президентом, несмотря на то, что в прошлом он был осужден за уклонение от уплаты налогов.

Во время нынешней президентской кампании Маркос раздавал щедрые обещания увеличить число рабочих мест и обуздать резко растущие цены.

Его популярность во многом выросла благодаря активной рекламе в соцсетях, которая особенно сильно подействовала на молодых людей, не помнящих времена Фердинанда Маркоса. Критики утверждали, что в этой предвыборной кампании постоянно использовалась дезинформация и оправдывались преступления, совершенные в годы правления отца нынешнего президента.

Автор фото, Daniel SIMON Подпись к фото, Дочь, папа, мама, сын - семья Маркосов в 1977 году

Многие в стране также надеются, что новый президент поможет исправить международный имидж страны после нескольких лет правления президента Родриго Дутерте, который стал известен кровавой войной против наркотиков, сопровождавшейся массовыми убийствами предполагаемых членов преступных группировок без суда и следствия.

Две династии

Власти Филиппин также притесняли свободу слова. Накануне инаугурации Маркоса-младшего было принято решение закрыть издание Rappler, которое возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса. Сайт Rappler был основан в 2012 году и критиковал политику президента Дутерте. Ресса намерена продолжить работу, несмотря на запрет.

Вице-президентом Филиппин избрана дочь теперь уже бывшего президента Сара Дутерте - и таким образом в государстве объединились две самые влиятельные политические силы: сторонники Маркоса (которых особенно много на севере Филиппин) и Дутерте (популярность которого в основном сосредоточена на Минданао - втором по размеру южном острове страны).