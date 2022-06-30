Amnesty: удар по драматическому театру Мариуполя - военное преступление России

23 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Театр в Мариуполе был бомбоубежищем для мирных жителей

Удар по драматическому театру в Мариуполе 16 марта 2022 года совершили российские военные, это нападение на гражданский объект привело к гибели множества мирных жителей и является военным преступлением, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Эксперты организации провели собственное расследование инцидента и собрали доказательства, которые свидетельствуют, что российские военные, по всей видимости, сознательно целились в театр, зная, что там укрывались сотни мирных жителей.

В расследовании под названием "Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе" говорится, что россияне с высокой вероятностью сбросили с военного самолета две 500-килограммовые бомбы, сдетонировавшие одновременно. Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру.

В первые недели российского вторжения в Украину Мариуполь оказался в осаде со стороны армии России, которая ежедневно сбрасывала на город десятки авиабомб и подвергала его территорию артеллирийским обстрелам. Драмтеатр превратился в бомбоубежище согласно указаниям городских властей.

Мирные жители также приходили туда, чтобы получить информацию о возможнных способах эвакуации. На асфальте перед и за театром большими буквами было написано "ДЕТИ". Здание театра было разрушено около 10:00 по местному времени 16 марта.

Тщательное расследование

В период с 16 марта по 21 июня Amnesty International собрала показания 53 выживших и очевидцев, 28 из которых находились в театре или рядом с ним непосредственно в момент атаки.

Исследователи также проанализировали спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее, верифицировали фото- и видеоматериалы из архивов свидетелей и социальных сетей и исследовали два комплекта архитектурных планов театра.

"После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что это нападение является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Выгоревшие руины. Судьба театра, ненадолго ставшего бомбоубежищем для жителей Мариуполя

Она добавила, что это нападение должны расследовать как военное преступление Международный уголовный суд и другие органы, обладающие соответствующими полномочиями, а всех виновных должны привлечь к ответственности за действия, повлекшие смерти и разрушения.

Данные о числе жертв

Точное число жертв нападения установить до сих пор не удалось, но, по мнению Amnesty International, оно намного меньше, чем сообщалось ранее.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В первые дни российского вторжения Мариуполь оказался практически полностью отрезан от связи, электричества, воды и отопления

Сразу после нападения в мариупольском горсовете заявили, что погибло около 300 человек. Журналисты AP в своем расследовании отмечали, что число жертв могло быть в два раза больше.

Свидетельства, собранные Amnesty International, указывают на то, что многие люди успели покинуть театр незадолго до нападения, в том числе 14 и 15 марта, когда заработали "зеленые коридоры".

Из тех, кто оставался в театре, большинство имело возможность находиться в более безопасных зонах здания, в частности в передней части театра и подвале, которые были защищены от прямого воздействия удара.

Но те люди, которые находились на полевой кухне снаружи здания, а также непосредственно на сцене и в первых зрительских рядах, скорее всего, получили серьезные ранения и погибли.

Amnesty смогла собрать данные, подтверждающие гибель 12 человек, но это лишь часть погибших - многие тела до сих пор остаются неидентифицированными.

Две бомбы

По просьбе Amnesty International анализ взрыва в театре провели две отдельные группы ученых. Одна пришла к выводу, что его мощность составила 400-800 кг в тротиловом эквиваленте, другая назвала диапазон 600-1200 кг.

Согласно имеющимся данным об авиабомбах в арсенале армии России, в Amnesty пришли к выводу, что российские военные нанесли удар двумя 500-килограммовыми бомбами одной модели, общая масса взрывчатого вещества в которых составляет 440-600 кг.

Автор фото, Reuters

Вероятнее всего, их сбросили с истребителя Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто пролетали над югом Украины.